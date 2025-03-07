Співзасновник Google створив новий ШІ-стартап

Співзасновник Google Ларрі Пейдж створює нову компанію під назвою Dynatomics, яка зосередиться на застосуванні штучного інтелекту (ШІ) у виробництві продуктів

Повідомляється, що Пейдж працює з невеликою групою інженерів над ШІ, який може створювати «високооптимізовані» проєкти об’єктів, а потім налагодити їх виробництво на заводі.

Кріс Андерсон, який раніше був технічним директором стартапу електричних літаків Kittyhawk, підтриманого Пейджем, керує зусиллями по створенню проєкту.

Пейдж не єдиний підприємець, який досліджує способи використання ШІ для поліпшення виробничих процесів, хоча він, можливо, один з найбагатших.

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Orbital Materials створює платформу штучного інтелекту, яка може бути використана для пошуку матеріалів, починаючи від батарейок і закінчуючи елементами, що уловлюють вуглекислий газ. PhysicsX надає інструменти для моделювання для інженерів, які працюють над проєктами в таких галузях, як автомобілебудування, аерокосмічна промисловість та матеріалознавство. Крім того, Instrumental використовує штучний інтелект на основі зору для виявлення заводських аномалій.

Нагадаємо, що Google автоматично змінюватиме паролі користувачів у Chrome. Така розробка — реакція компанії на те, що компрометація паролів стала сьогодні масовим та, на жаль, звичним явищем. Кіберзлочинці прагнуть отримати ваш пароль, щоб дістати доступ до облікових записів, використати конфіденційні дані та, зрештою, отримати з цього прибуток.

Раніше ми писали, що OpenAI запустить новий ШІ-сервіс за $20 000 на місяць. OpenAI має намір запустити кілька «агентських» продуктів, пристосованих для різних застосувань, включаючи сортування і ранжування потенційних клієнтів і розробку програмного забезпечення. Один з них, агент для «високооплачуваних працівників сфери знань», як повідомляється, буде коштувати $2000 на місяць.

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Джерело: TechCrunch.