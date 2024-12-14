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Що українці шукали в Google у 2024 році — рейтинг запитів

14.12.2024 11:00
Дарія Шуть
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Цього року українці намагалися з’ясувати, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ, а також слова «терикони» та «чиназес»

Що українці шукали в Google у 2024 році — рейтинг запитів

Фото: google.com.ua, freepik.com

Компанія Google опублікувала традиційний підсумковий рейтинг найпопулярніших пошукових запитів серед українських користувачів за 2024 рік.

Як йдеться у пресрелізі Google Україна, першу сходинку серед найпопулярніших пошукових запитів року посів «Графік відключення світла«. На другому місці опинився запит «Евро 2024», а на третій позиції – «Сирський» (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський).

Також у топі запитів цього року були «Олімпійські ігри 2024», «Пасха 2024» та «Суджа» (захоплене ЗСУ місто у Курській області рф). Нижче на інфографіці можна побачити всі 10 найпопулярніших запитів українців 2024 року.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Серед пошукових запитів в категорії «Персона», інтерес до якої зростав найбільше протягом року, лідером став відповідно Олександр Сирський. Серед інших відомих особистостей, якими активно цікавилися українці були Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.

В контексті втрат 2024 року українці проявляли інтерес до таких особистостей, як Ірина Фаріон, Олексій Навальний та Ален Делон.

Пішли назавжди:

  1. Ірина Фаріон
  2. Олексій Навальний
  3. Ален Делон
  4. Анастасія Заворотнюк
  5. Олександр Масляков
  6. В’ячеслав Узелков
  7. Олександр Ширвіндт
  8. Віталій Білоножко
  9. Богдан Сташків
  10. Шеннен Догерті

У категорії «Фільми» лідером став український документальний фільм «20 днів у Маріуполі». Другу і третю позиції посіли сиквели популярних фільмів: анімація «Думками навиворіт 2» та космічна фантастика «Дюна. Частина друга».

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Крім того, у 2024 році користувачі з України шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Українці намагалися з’ясувати значення слів «терикони», «квадробери» та «чиназес».

Питання: «Що таке?»:

  1. що таке мсек
  2. що таке реб
  3. що таке терикони
  4. що таке черги відключення світла
  5. що таке цнап
  6. що таке довідка ок-7
  7. що таке каб
  8. що таке бусифікація
  9. що таке квадробери
  10. що таке чиназес

Серед пошукових запитів щодо покупок у 2024 році українці більше всього цікавилися, де купити EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також популярними в цій категорії були запити дубайський шоколад, сквіш лапка і тюбінг.

Нагадаємо, Google планує внести корективи у свій пошуковик для європейських користувачів після того, як менші конкуренти поскаржилися на зниження відвідуваності їхніх сайтів після останніх налаштувань компанії, а також у зв’язку з перевіркою регуляторів ЄС.

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Рубрики: GoogleНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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