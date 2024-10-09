Google та Vodafone підписали угоду на $1 млрд

Vodafone і Google домовились про нове партнерство для розвитку сфери штучного інтелекту (ШІ) у Європі та Африці

Британська компанія Vodafone оголосила про поглиблення стратегічного партнерства з материнською компанією Google — Alphabet — в рамках 10-річної угоди на суму понад $1 млрд.

Нова угода дозволить американському технологічному гіганту постачати нові покоління пристроїв на базі ШІ клієнтам по всій Європі і Африці.

У Vodafone анонсували, що розширять доступ до пристроїв Google Pixel зі штучним інтелектом за допомогою своєї мережі 5G в Європі і продовжать просувати екосистему Android.

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Зазначимо, світові технологічні компанії, такі як Apple, Google і Samsung, наразі змагаються за те, щоб змусити клієнтів оновити свої телефони, пропонуючи набір візуальних, текстових і аудіо функцій на основі ШІ. Водночас Google змагається у сфері ШІ з такими компаніями, як OpenAI, яку підтримує Microsoft, та NVIDIA.

Також Vodafone запропонує плани підписки Google One AI Premium, які включають Gemini Advanced, в деяких країнах до 2025 року, йдеться в повідомленні. В рамках розширеного партнерства Vodafone використовуватиме готову для підприємств платформу штучного інтелекту Google Cloud.

Нагадаємо, у січні цього року компанія Vodafone домовилася про 10-річне партнерство з Microsoft для впровадження генеративного штучного інтелекту, цифрових, підприємницьких та хмарних послуг для понад 300 млн підприємств і споживачів у своїх ринках Європи та Африки.

Також ми писали, що Google працює над програмним забезпеченням штучного інтелекту (ШІ), яке нагадує людську здатність міркувати, подібно до o1 від OpenAI, відкриваючи новий фронт у суперництві між технологічним гігантом і швидкозростаючим стартапом. Таке програмне забезпечення краще вирішує багатокрокові завдання в таких галузях, як математика і комп’ютерне програмування.

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За матеріалами Reuters