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PaySpaceMagazine

Visa купить ШІ-компанію Featurespace для боротьби з шахраями

27.09.2024 15:30
Дарія Шуть
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Visa вирішила придбати британського постачальника технологій для боротьби з шахрайством Featurespace

Visa купить ШІ-компанію Featurespace для боротьби з шахраями

Фото: pngwing.com, freepik.com

Одна з найбільших платіжних систем Visa підписала остаточну угоду про купівлю британської компанії Featurespace, яка бореться з фінансовим шахрайством за допомогою інструментів на основі штучного інтелекту (ШІ)

Featurespace була заснована у 2008 році та налічує десятки великих фінансових установ, включаючи HSBC і NatWest, серед клієнтів своєї ШІ-технології виявлення шахрайства. Компанія залучила близько $100 млн від інвесторів.

У Visa заявили, що такий крок доповнить і зміцнить її портфель рішень для виявлення шахрайства та оцінки ризиків. Це дозволить клієнтам краще захищати платіжну екосистему за допомогою технологій на основі ШІ.

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«Міцний фундамент Featurespace в галузі штучного інтелекту розширить наш наявний портфель продуктів і дозволить нам вирішувати найскладніші та найнагальніші проблеми наших клієнтів», — зазначає Ентоні Кехілл, глобальний керівник відділу послуг з доданою вартістю Visa.

У серпні телеканал Sky News повідомив, що ведуться переговори про поглинання за ціною 700 млн фунтів стерлінгів. На сьогодні точна сума невідома. Закриття угоди між Visa та Featurespace заплановано на 2025 рік, за умови дотримання звичайних правил, включаючи схвалення регуляторних органів.

Найбільший акціонер Featurespace — IPC Group — очікує отримати 134 млн фунтів стерлінгів за свою частку в Featurespace: 119 млн фунтів стерлінгів після завершення угоди і 15 млн фунтів стерлінгів, що підлягають відстрочці.

Нагадаємо, Visa розробила новий продукт, який допоможе банкам випускати токени, забезпечені фіатом, у мережі Ethereum.

Платформа Visa Tokenized Asset Platform (VTAP) дозволить розробляти токени, забезпечені фіатом, на основі смарт-контрактів, щоб допомогти оцифрувати і автоматизувати існуючі процеси, які потім стануть основою для обміну реальними активами (RWA).

Також ми писали, що Visa оголосила про запуск нової системи банківських переказів під назвою Visa A2A у Сполученому Королівстві на початку 2025 року.

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Рубрики: VisaБезпекаСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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Visa купить ШІ-компанію Featurespace для боротьби з шахраями

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