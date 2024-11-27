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Google змінить правила пошуку для деяких користувачів

27.11.2024 17:00
Дарія Шуть
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Техногігант Google анонсував зміни у відображенні результатів пошуку в країнах Європи через скарги конкурентів

Google змінить правила пошуку для деяких користувачів

Фото: unsplash.com

Google планує внести корективи у свій пошуковик для європейських користувачів після того, як менші конкуренти поскаржилися на зниження відвідуваності їхніх сайтів після останніх налаштувань компанії, а також у зв’язку з перевіркою регуляторів ЄС щодо відповідності роботи компанії технологічним правилам.

Відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки (DMA), Google заборонено надавати перевагу своїм продуктам і послугам на своїй платформі. Закон набув чинності минулого року і має на меті обмежити владу великих технологій.

Відтоді найпопулярніша у світі пошукова система намагається задовольнити суперечливі вимоги сайтів порівняння цін, готелів, авіакомпаній та дрібних роздрібних торговців. Останні три групи заявили, що через нещодавні зміни в Google кількість їхніх кліків на пряме бронювання впала на 30%.

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«Тому ми запропонували нові зміни до нашої європейської пошукової видачі, щоб спробувати задовольнити ці запити, водночас досягаючи цілей, поставлених DMA», — заявив юридичний директор Google Олівер Бетелл.

Зміни включають введення розширених і однаково відформатованих блоків, що дозволяють користувачам вибирати між сайтами порівняння і сайтами постачальників, нові формати, що дозволяють конкурентам показувати ціни і фотографії на своїх сайтах, а також нові рекламні блоки.

Для результатів пошуку в Німеччині, Бельгії та Естонії Google також планує прибрати мапу, що показує розташування готелів, і результати під мапою, аналогічні старому формату «десять синіх посилань» багаторічної давності.

Європейська комісія заявила, що наразі оцінює пропозиції Google щодо дотримання вимог законодавства. Google перебуває під прицілом Комісії з березня. Порушення DMA може коштувати компаніям до 10% їхнього річного світового обороту.

Нагадаємо, наразі найпопулярніший у світі браузер Google Chrome контролює близько 61% американського ринку, як свідчать дані сервісу аналітики вебтрафіку StatCounter. А тепер антимонопольні органи США в рамках судового процесу вимагають зобов’язати Google продати Chrome.

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Рубрики: GoogleЄвропаСвітНовиниТехнології
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