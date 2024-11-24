У США хочуть змусити Google продати Chrome: причина

Змусивши Google продати власний браузер Chrome, Мін’юст США прагне зруйнувати монополію у сфері пошуку

Наразі найпопулярніший у світі браузер Google Chrome контролює близько 61% американського ринку, як свідчать дані сервісу аналітики вебтрафіку StatCounter. А тепер антимонопольні органи США в рамках судового процесу вимагають зобов’язати Google продати Chrome.

З джерел відомо, що Мін’юст США незабаром звернеться до судді, який у серпні 2024 році ухвалив рішення, що Google незаконно монополізував ринок пошуку. Відомство попросить суд вжити заходів, пов’язаних зі штучним інтелектом (ШІ) та операційною системою Android для смартфонів.

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Представники антимонопольного відомства, а також штати, що приєдналися до справи, планують рекомендувати федеральному судді Аміту Мехте ввести вимоги щодо ліцензування даних. Якщо він ухвалить ці пропозиції, вони можуть змінити ринок онлайн-пошуку та ШІ-індустрію, що швидко розвивається.

Володіння Chrome є ключовим для рекламного бізнесу Google. Техногігант може бачити активність зареєстрованих користувачів та використовувати ці дані для ефективнішого таргетування рекламних акцій, які приносять більшу частину її доходу. Google також використовує браузер для направлення користувачів до Gemini.

Водночас віцепрезидент Google з питань регулювання Лі-Енн Малхолланд заявила, що Мін’юст продовжує просувати радикальний порядок денний, що виходить далеко за межі правових питань у цій справі. За її словами, такий крок завдасть шкоди споживачам, розробникам та американському технологічному лідерству.

Нагадаємо, оновлена iOS-версія браузера Chrome від Google отримала кілька функцій з ітерації для Android, включно з одночасним пошуком зображень і тексту за допомогою Google Lens.

У Chrome для iOS вже можна було використовувати Google Lens для пошуку зображень на iPhone або з камери, але тепер можна додавати слова, щоб звузити пошук.

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За матеріалами Bloomberg