Google Chrome для iOS оновлено: що змінилося

Оновлена iOS-версія браузера Chrome від Google отримала кілька функцій з ітерації для Android, включно з одночасним пошуком зображень і тексту за допомогою Google Lens

У Chrome для iOS вже можна було використовувати Google Lens для пошуку зображень на iPhone або з камери, але тепер можна додавати слова, щоб звузити пошук.

Наприклад, користувач може завантажити в Lens фотографію дизайну футболки, яка йому подобається, і ввести в пошук назву кольору, якому віддає перевагу, і Lens спробує знайти потрібну футболку. Це оновлення з’явилося після того, як Apple запустила власний пошук візуального інтелекту, який працює лише на iPhone 16 і 16 Pro.

Новий iOS Chrome також дозволяє зберігати зображення та файли (наприклад, PDF) з інтернету безпосередньо в Google Фото та Google Диск, що дає змогу швидко отримати до них доступ в іншому місці, не займаючи локальне сховище iPhone. Це може бути корисно для тих, хто вже заповнив 5 ГБ безкоштовного сховища iCloud від Apple або хто вважає за краще використовувати Google Диск.

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Крім того, в iOS Chrome з’явився сервіс Shopping Insights, який може сповіщати про «вигідну пропозицію зараз» в адресному рядку для продуктів, які ви шукаєте, а також надавати доступ до цінового трекера. Вам доведеться синхронізувати свою історію переглядів з Google і ввімкнути функцію «Покращити пошук і перегляд», яка надсилає в Google URL-адреси сторінок, які ви відвідуєте.

У Chrome також з’явився міні-переглядач карт, який дозволяє натиснути адресу на вебсайті і подивитися, де вона знаходиться на Картах Google — без необхідності відкривати Карти Google в іншій вкладці або переключатися на додаток Google Maps. За словами Google, у найближчі місяці в iOS Chrome буде додано ще більше функцій.

Нагадаємо, що Google випадково оприлюднив свій новий ШІ Jarvis. Це не просто якийсь помічник зі штучним інтелектом, який може розповісти вам погоду або нагадати про візит до лікаря. На сторінці магазину прототип Jarvis описується як «корисний компаньйон, який переглядає вебсторінки для вас» через веббраузери, щоб подбати про звичайні завдання, такі як купівля продуктів, бронювання авіаквитків та дослідження тем.

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За матеріалами: The Verge.