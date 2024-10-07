Google почне по-іншому верифікувати сайти

Google експериментує з новою функцією позначення надійних сайтів, яка має допомогти користувачам уникнути переходів на фальшиві або шахрайські посилання

Сині галочки стоятимуть поруч з посиланнями на перевірені сайти в результатах пошуку Google, які вказують на те, що компанія — як Meta або Apple — справжня, а не підробка, автори якої намагаються отримати вигоду від впізнаваного бренду.

«Ми регулярно експериментуємо з функціями, які допомагають покупцям визначати надійні компанії в інтернеті, і зараз ми проводимо невеликий експеримент, який показує галочки поруч з певними компаніями в Google, — розповіла The Verge речниця Google зі зв’язків з громадськістю Моллі Шахін (Molly Shaheen). — Мій колега Джей Пітерс помітив галочки поруч із посиланнями на офіційні сайти Microsoft, Meta, Epic Games, Apple, Amazon і HP, але вони зникли, коли він увійшов в інший обліковий запис Google — це означає, що цей експеримент поки що не набув широкого розгортання.

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При наведенні на галочку з’являється повідомлення, яке пояснює: «Сигнали Google свідчать про те, що цей бізнес є саме тим, за кого себе видає», що, за словами Моллі, визначається такими речами, як перевірка вебсайту, дані Merchant Center і експертні огляди.

Новий пошуковий експеримент, схоже, є розширенням функції Google «Індикатори бренду для ідентифікації повідомлень» (Brand Indicators for Message Identification, BIMI), яка використовується для відображення галочок у веб- і мобільних додатках Gmail поруч із відправниками, які прийняли платформу верифікації. Google поки що офіційно не оголосив про появу позначок у пошуку, а також не повідомив, коли зможуть користувачі побачити цю функцію.

Також раніше ми писали, що Google працює над програмним забезпеченням штучного інтелекту, яке нагадує людську здатність міркувати, подібно до o1 від OpenAI, відкриваючи новий фронт у суперництві між технологічним гігантом і швидкозростаючим стартапом.

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За матеріалами theverge.com.