Google випустив новий ШІ-застосунок для створення відеопрезентацій

Компанія Google випустила застосунок Vids на базі штучного інтелекту (ШІ) Gemini, який дозволяє створювати відеопрезентації за допомогою підказок

Vids пропонує кілька важливих функцій, серед яких автоматична вставка відео з Gemini, створення сценарію та озвучення за допомогою ШІ, що позбавляє вас необхідності записувати власний голос.

У Google стверджують, що цей інструмент може значно спростити перетворення текстових запитів на відео, створення навчальних матеріалів, поширення корпоративних оголошень, підготовку звітів про зустрічі та багато іншого.

Vids буде доступний за замовчуванням для організацій, які використовують Workspace, проте Google попереджає, що з 2026 року деякі функції, такі як «Допоможи мені створити» та озвучення ШІ, можуть бути обмежені.

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Вперше анонсований у квітні, Vids дозволяє додавати відповідні документи, слайди, голоси за кадром і відеозаписи на часову шкалу програми і створювати презентаційне відео для своїх колег.

Додаток підтримує кілька мов, але такі функції штучного інтелекту, як «Допоможи мені створити» та телесуфлер, поки що доступні лише англійською. Період розгортання Vids розпочався 7 листопада, і для деяких користувачів може знадобитися більше 15 днів, щоб він з’явився.

Нагадаємо, що Google додав ШІ до кількох сервісів. Останні оновлення є значним кроком вперед в інтеграції генеративного ШІ з геопросторовими технологіями. Google сподівається, що нові функції змінять спосіб взаємодії користувачів з фізичним середовищем. Техногігант Google додав на свої картографічні платформи функції штучного інтелекту (ШІ) на основі моделі Gemini. Оновлення, які поширюються на Google Maps, Google Earth та Waze, мають на меті вдосконалити ці сервіси та розв’язати складні геопросторові проблеми.

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За матеріалами: The Verge.