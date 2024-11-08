Google додав ШІ до кількох сервісів: які функції з'явились

Останні оновлення є значним кроком вперед в інтеграції генеративного ШІ з геопросторовими технологіями. Google сподівається, що нові функції змінять спосіб взаємодії користувачів з фізичним середовищем

Техногігант Google додав на свої картографічні платформи функції штучного інтелекту (ШІ) на основі моделі Gemini. Оновлення, які поширюються на Google Maps, Google Earth та Waze, мають на меті вдосконалити ці сервіси та розв’язати складні геопросторові проблеми.

З початку листопада користувачі Google Maps у США на Android та iOS отримуватимуть більш детальні та контекстні результати пошуку завдяки Gemini. Нова функція дозволяє користувачам робити діалогові запити, наприклад, пропозиції щодо проведення вечора з друзями в певному місті. ШІ генерує відповіді, використовуючи величезну базу даних місць та відгуків користувачів на Google Maps.

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Серед інших нових функцій — покращений пошук маршрутів, який пропонує поради щодо пам’яток і цікавих місць на шляху. У Google Maps також з’явилася інформація про кінцеву точку маршруту, наприклад, пропозиції щодо паркування та пішохідні маршрути.

Ще одним нововведенням сервісу є функції доповненої реальності, а також повідомлення про погодні умови, які інформують користувачів про можливі затримки на їхніх маршрутах. Крім того, у Google Maps додали можливість перегляду з ефектом занурення для понад 150 міст по всьому світу. Наступного місяця планується запуск більш детальної інформації про смуги руху в містах.

Як вже зазначалось, нові функції наразі доступні лише у США. В Google не уточнюють, коли планується запровадити їх і в інших країнах.

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Водночас сервіс Google Earth отримав можливості Gemini, які відкривають містобудівникам доступ до глибшої інформації на рівні міста і скоротити час, витрачений на аналіз даних, з кількох днів до кількох хвилин. Їх почнуть тестувати вже у грудні.

Також Waze, який зараз повністю інтегрований у підрозділ Google Geo, впроваджує обробку природної мови на основі ШІ для повідомлень про інциденти. Нова функція «розмовних повідомлень» дозволяє користувачам усно описувати дорожні умови або небезпеки без необхідності вибирати конкретні іконки на своєму пристрої.

Нагадаємо, Google розробляє технологію штучного інтелекту (ШІ), яка візьме на себе функції веббраузера для виконання таких завдань, як дослідження і покупки. Google має намір продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis вже в грудні.

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За матеріалами TechSpot