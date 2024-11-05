Microsoft пропонує $1 млн за перехід з Google на Bing

Компанія Microsoft розіграє $1 млн серед користувачів, які перейдуть з Google на Bing

Microsoft Rewards — це програма лояльності, яка винагороджує користувачів балами за взаємодію з продуктами та службами Microsoft. Якщо ви переходите з Google на Bing, з Chrome на Microsoft Edge, граєте в ігри на Xbox Game Pass або купуєте програми та служби в Microsoft Store — ви заробляєте бали. Накопичуючи бали, ви можете обміняти їх на різноманітні винагороди.

Тепер Microsoft Rewards запускає нову програму лотереї на $1 млн. Якщо зареєструватися на сайті лотереї Microsoft Rewards з розіграшем $1 млн, автоматично надається 5 заявок на участь у розіграші. Можна заробити до 200 заявок, виконуючи різноманітні завдання, які детально описані на сайті.

Одне із завдань полягає в тому, щоб просто встановити Microsoft Edge, а інше — у щоденному використанні пошуку в Bing протягом певного періоду часу. Встановлення браузера за замовчуванням та пошукової системи на Edge і Bing дозволить пасивно заробити 200 заявок без додаткових дій.

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На жаль для користувачів з усього світу, лотерея діє лише в декількох країнах, а саме в США і Пуерто-Ріко, Канаді, Великобританії, Франції та Німеччині. Одна людина виграє мільйон доларів, а двоє — отримають по десять тисяч доларів. Microsoft також жертвує до $500 000 до Всесвітнього фонду дикої природи та ЮНІСЕФ.

Це чудова можливість, особливо для людей, які вже є пасивними учасниками екосистеми Microsoft. Виконуючи завдання пасивно, такі як пошук у Bing, браузер Edge або граючи в ігри на Xbox Game Pass, ви можете заробити десятки тисяч балів без особливих зусиль.

Раніше ми писали, скільки заробляє генеральний директор Microsoft. Менш ніж за десять років на посаді генерального директора Microsoft Сатья Наделла провів компанію через значну трансформацію, проклавши нові і прибуткові шляхи у сфері штучного інтелекту, хмарних обчислень та ігрової індустрії. І судячи з його заробітної плати, численні зусилля Наделли були гідно винагороджені.

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За матеріалами: Windows Central.