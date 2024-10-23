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OpenAI та Microsoft інвестують $10 млн у ШІ для журналістики

23.10.2024 12:20
Ольга Деркач
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OpenAI і Microsoft профінансують проєкти, спрямовані на впровадження інструментів штучного інтелекту (ШІ) в журналістиці

OpenAI та Microsoft інвестують $10 млн у ШІ для журналістики

OpenAI та Microsoft інвестують $10 млн у ШІ для журналістики Фото: freepik.com

Компанії нададуть гранти на суму до $10 млн Chicago Public Media, Minnesota Star Tribune, Newsday, The Philadelphia Inquirer і The Seattle Times. Кожне з видань найме наукового співробітника з ШІ для розробки проєктів із впровадження технології та підвищення стійкості бізнесу. Очікується, що ще три видання отримають гранти у другому раунді.

OpenAI та Microsoft виділять по $2,5 млн у вигляді прямого фінансування, а також $2,5 млн у вигляді програмного забезпечення та корпоративних кредитів. Інститут журналістики Ленфесту співпрацює з OpenAI та Microsoft над проєктом.

Досі зв’язки між журналістикою та штучним інтелектом здебільшого варіювалися від підозрілих до судових. З OpenAI та Microsoft судилися Центр журналістських розслідувань, The New York Times, The Intercept, Raw Story та AlterNet. Деякі видання звинуватили ChatGPT у плагіаті їхніх статей, а інші позови стосувалися вилучення вебконтенту для навчання моделей ШІ без дозволу або компенсації. Інші ЗМІ вирішили піти на переговори; Condé Nast був одним з останніх, хто уклав угоду з OpenAI про права на свій контент.

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Також OpenAI найняла Аарона Чаттерджі на посаду свого першого головного економіста. Чаттерджі є професором Школи бізнесу Фукуа Університету Дьюка, а також працював у Раді економічних радників президента Барака Обами та в Міністерстві торгівлі президента Джо Байдена.

Нагадаємо, шо колишня топменеджерка OpenAI анонсувала власний ШІ-стартап. Міра Мураті, яка шість років працювала на одній з ключових посад в OpenAI, планує створювати продукти ШІ на основі власних моделей.

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За матеріалами: Engadget.

Рубрики: MicrosoftГрошіСвітНовиниШтучний інтелект
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