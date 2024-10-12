Хто з мільярдерів став ще багатшим завдяки ШІ — огляд

Четверо мільярдерів, пов’язаних з технологічною сферою, значно примножили свої статки завдяки інвестиціям у штучний інтелект (ШІ)

Бум ШІ підняв акції та чисті капітали на нові висоти цього року, а це означає, що деякі мільярдери лише стають багатшими. Серед таких опинились Дженсен Хуанг, Майкл Делл, Марк Цукерберг та Ларрі Еллісон.

Засновник Nvidia Дженсен Хуанг виробляє ШІ-чипи, які зараз набули неабиякого попиту. Його компанія збільшила свою ринкову вартість до $3 трлн, а статки самого Хуанга зросли на $71,9 млрд — до $116 млрд. Більшість грошей припадає на його 3,5% акцій Nvidia.

Майкл Делл, засновник Dell Technologies, розвиває ШІ-оптимізовані сервери. Це призвело до зростання статків Делла на $37,2 млрд, сягнувши так само $116 млрд. Більша частина його статків припадає на частку в комп’ютерній компанії, яка становить близько половини.

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Засновник Meta Марк Цукерберг нещодавно став другою найбагатшою людиною світу. Акції Meta зросли на 23% після того, як компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, продажі у другому кварталі і заявила про свій прорив у сфері великих мовних моделей (LLM). Його статки зросли на $80,8 млрд — до $209 млрд.

Також Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, увійшов до списку найбагатших технологічних мільярдерів завдяки успіхам компанії в хмарних технологіях та ШІ. Його статки оцінюються у $188 млрд (+ $65,6 млрд за рік), що робить його п’ятою найбагатшою людиною світу.

Зазначимо, всі дані про річний приріст та актуальний розмір статків зазначених мільярдерів вказані на момент написання новини, виходячи з інформації Bloomberg Billionaires Index.

Раніше ми писали, що якщо компанія OpenAI зможе закрити раунд інвестицій з прогнозованою вартістю в $150 млрд, то її власник Сем Альтман отримає 7% акцій. Завдяки цьому його статки зростуть більш ніж на $10 млрд, що привело б його до списку найбагатших людей світу.

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За матеріалами Quartz