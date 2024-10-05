Цукерберг піднявся у списку найбагатших людей світу: які статки він має

Цього року Марк Цукерберг збільшив свій статок більше, ніж будь-який інший мільярдер

Засновник Meta Platforms Марк Цукерберг вперше став другою найбагатшою людиною у світі, випередивши Джеффа Безоса, оскільки акції Meta продовжують зростати.

Ставка Цукерберга на метаплатформу, яка спочатку виглядала як величезний провал, окупилася за останні місяці, збільшивши його статки до найвищої позначки у $206 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg станом на 4 жовтня.

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40-річний співзасновник і головний виконавчий директор Meta піднявся цього року на чотири позиції в індексі багатства. Зараз Цукерберг на $1 млрд випереджає Джеффа Безоса з Amazon і майже на $50 млрд відстає від Ілона Маска.

Цього року статки Цукерберга, який володіє 13% акцій Meta, зросли на $78 млрд, що є найбільшим показником серед 500 найбагатших людей світу.

Акції Meta зросли на 23% після того, як компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, продажі в другому кварталі, а також заявила про своє просування до типу великих мовних моделей, які забезпечують роботу чат-ботів зі ШІ. У четвер, 3 жовтня акції закрилися на історичному максимумі в $582,77.

Meta витратила значні кошти на центри обробки даних та обчислювальні потужності, оскільки Цукерберг працює над тим, щоб зайняти передові позиції в загальноіндустріальних перегонах ШІ. Компанія також просунулася вперед з іншими довгостроковими проєктами, включаючи окуляри доповненої реальності Orion, які компанія представила минулого місяця.

Нагадаємо, якщо компанія OpenAI зможе закрити раунд інвестицій з прогнозованою вартістю в $150 млрд, то її власник Сем Альтман отримає 7% акцій. Завдяки цьому його статки зростуть більш ніж на $10 млрд, що привело б його до списку найбагатших людей світу.

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За матеріалами Bloomberg