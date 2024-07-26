ЄС може оштрафувати Meta на $13,4 млрд

Meta Platforms Inc. загрожує перший штраф від Європейського Союзу за звинуваченнями у зловживанні домінуючим становищем на ринку класифікованих оголошень шляхом прив’язки Facebook Marketplace до своєї соціальної мережі

За словами людей, знайомих з цим питанням, в рамках майбутнього розпорядження ЄС, яке має бути прийняте в найближчі місяці, регулятори Єврокомісії можуть також сказати Facebook, що йому доведеться створити окрему версію своєї платформи для розміщення оголошень, повідомляють джерела. Це дозволило б користувачам заходити на Facebook Marketplace без необхідності проходити через платформу соціальних мереж.

Антимонопольні органи ЄС також готуються використовувати нові повноваження в рамках Закону про цифрові ринки, щоб змусити Facebook припинити використовувати дані з конкуруючих рекламних платформ для конкуренції з ними.

Джерела сказали, що рішення все ще перебуває в проєкті і може змінитися до ймовірної дати ухвалення рішення цієї осені. Мета ризикує бути оштрафованою на суму до 10% від річного доходу, приблизно $13,4 млрд. Але штрафи в ЄС рідко досягають такого рівня.

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Представник Meta заявив, що претензії комісії є безпідставними.

«Претензії, висунуті Європейською комісією, не мають під собою жодних підстав. Ми продовжуємо конструктивно співпрацювати з регуляторними органами, щоб продемонструвати, що наші інноваційні продукти є орієнтованими на споживача та конкурентоспроможними», — заявив речник Meta Метт Поллард.

У рамках офіційного попередження в грудні 2022 року наглядові органи ЄС стверджували, що Meta встановила несправедливі торгові умови, які дозволили їй використовувати дані конкуруючих онлайн-сервісів класифікованих оголошень для своєї платформи Marketplace.

Facebook Marketplace також став мішенню для інших регуляторів, включаючи Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії, яке раніше погодилося на низку поступок.

Нагадаємо, що Meta випустила свою найбільшу модель ШІ з відкритим кодом. Meta оголосила про випуск Llama 3.1 405B — моделі, що містить 405 мільярдів параметрів. Моделі з більшою кількістю параметрів, як правило, працюють краще, ніж моделі з меншою кількістю параметрів.

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За матеріалами: Bloomberg, Reuters.