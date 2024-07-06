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Meta хоче інтегрувати ШІ в ігри для метавсесвіту

06.07.2024 13:00
Ольга Деркач
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Meta планує впроваджувати більше технологій генеративного ШІ в ігри, зокрема у VR, AR та ігри змішаної реальності, оскільки компанія прагне оживити свій метавсесвіт

Meta хоче інтегрувати ШІ в ігри для метавсесвіту

Meta хоче інтегрувати ШІ в ігри для метавсесвіту Фото: freepik.com

Meta прагне дослідити і створити прототипи нового споживчого досвіду з новими типами геймплея, керованого генеративним ШІ, наприклад, ігри, які змінюються кожного разу, коли ви граєте в них і йдуть недетермінованими шляхами.

Паралельно компанія прагне створювати — або співпрацювати зі сторонніми розробниками та постачальниками — інструменти на основі генеративного ШІ, які могли б «покращити робочий процес та час виходу на ринок» для ігор.

У центрі уваги буде Horizon, сімейство метаверсійних ігор, додатків та ресурсів для створення ігор від Meta. Але це може поширитися на ігри та досвід на «не-Meta» платформах, таких як смартфони та ПК.

«Ця сфера тільки зароджується, але має потенціал для створення нового досвіду, який сьогодні навіть не може існувати, — йдеться в оголошенні про вакансію. — Інновації в цій сфері можуть мати драматичний вплив на екосистему, оскільки вони повинні підвищити ефективність і дозволити створювати значно більше контенту».

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Компанія Meta і раніше демонструвала зацікавленість у метаіграх зі штучним інтелектом.

У 2022 році СЕО Марк Цукерберг продемонстрував прототип Builder Bot, який дозволяв людям створювати частини віртуальних світів, описуючи їх за допомогою підказок на кшталт «Давай підемо на пляж». А минулого року у своєму блозі технічний директор Meta і керівник Reality Labs Ендрю Босворт описав інструменти генеративного штучного інтелекту, які можуть допомогти «вирівняти ігрове поле» у створенні метаверсійного контенту.

«Подібно до того, як Instagram допоміг кожному стати творцем, ці інструменти генеративного ШІ не просто збільшать можливості окремих творців, — написав він. — Вони також стануть мультиплікатором сили для розробників, надаючи невеликим командам потужність великих студій і прискорюючи інновації в усьому світі».

Генеративний ШІ почав просочуватися в розробку ігор, і такі компанії, як Inworld за підтримки Disney і Artificial Agency, застосовують цю технологію для створення більш динамічних ігрових діалогів і наративів. Низка платформ зараз пропонують інструменти для створення ігрових арт-активів і голосів персонажів за допомогою штучного інтелекту — на превеликий жаль для деяких творців ігор, які побоюються за свій заробіток.

Раніше цього року компанія Meta заявила, що планує витратити мільярди на генеративний ШІ, і сформувала нову команду топ-менеджерів, яка зосередилася на продуктах генеративного ШІ, таких як персонажі та реклама зі штучним інтелектом. У квітні Цукерберг попередив, що компанії знадобляться «роки», щоб заробляти гроші на генеративному ШІ — припускаючи, що інвестиції не змінять стан Reality Labs найближчим часом.

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За матеріалами: Tech Crunch.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїМетаШтучний інтелект
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