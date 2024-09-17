Meta заборонила RT та інші російські державні ЗМІ

Компанія Meta (META.O) заявила, що забороняє RT, «Россия Сегодня» та інші російські державні медіа-мережі на своїх платформах, стверджуючи, що ці ЗМІ використовували обманну тактику для здійснення прихованих операцій впливу в мережі

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Заборона, яку різко розкритикував кремль, знаменує собою різку ескалацію заходів найбільшої у світі компанії соціальних мереж проти російських державних ЗМІ після багатьох років більш обмежених кроків, таких як блокування реклами та зменшення охоплення їхніх публікацій.

«Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. «Россия Сегодня», RT та інші пов’язані з ними організації тепер заборонені у наших застосунках у всьому світі за діяльність, пов’язану з іноземним втручанням», — йдеться у письмовій заяві соціальної мережі.

Заборона буде введена в дію найближчими днями. Нагадаємо, що окрім Facebook, додатки Meta включають Instagram, WhatsApp і Threads.

Речник кремля заявив журналістам у вівторок: «Цими діями «Мета» дискредитує себе. Такі вибіркові дії проти російських ЗМІ неприйнятні… Це ускладнює перспективи нормалізації наших відносин з “Метою”».

У 2022 році москва назвала «Мета» «екстремістською» організацією і заблокувала Instagram і Facebook, виступаючи проти змін у політиці компанії щодо мови ворожнечі, покликаних дозволити користувачам виплеснути свій гнів з приводу вторгнення рф в Україну. Країна-агресор також критикувала попередні спроби «Мети» обмежити доступ до російських ЗМІ та кілька разів штрафувала компанію за невидалення контенту в росії, який вона вважає незаконним.

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Існуючі заборони на Instagram і Facebook можуть обмежити здатність росії відповісти на блокування державних ЗМІ, але WhatsApp, який рф поки що не заборонила, використовують мільйони людей.

Білий дім відмовився коментувати цей крок Meta, який стався після того, як Сполучені Штати висунули звинувачення у відмиванні грошей проти двох співробітників RT.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у п’ятницю, що країни повинні ставитися до діяльності російського державного мовника RT так само, як до таємних розвідувальних операцій.

RT висміяв дії США і звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони намагаються перешкодити мовнику працювати як журналістська організація.

У матеріалах брифінгу, наданих агентству Reuters, Meta заявила, що вона бачила, як російські державні ЗМІ намагалися уникнути викриття своєї діяльності в інтернеті у минулому, і очікує, що вони і надалі намагатимуться вдаватися до оманливих практик у майбутньому.

Раніше ми писали, що компанія Google припинила можливість реєстрації нових облікових записів з використанням російських телефонних номерів.

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