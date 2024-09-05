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Британський ритейлер Unilever оголосив про вихід з російського ринку

05.09.2024 20:00
Дарія Шуть
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Наразі іноземні компанії щорічно сплачують близько $20 млрд податків до російського бюджету, з якого фінансується війна проти України

Британський ритейлер Unilever оголосив про вихід з російського ринку

Фото: freepik.com

Британський холдинг споживчих та побутових товарів Unilever, який працював в росії з 1991 року, отримав дозвіл від урядової комісії рф на вихід з ринку.

Про це повідомили російські видання The Bell та РБК. На сьогодні активи Unilever в росії (чотири великі виробничі майданчики та бренди) оцінюються в 35-40 млрд рублів. Це приблизно вдвічі менше за оцінку компанії минулого року.

Зазначимо, Unilever – один із лідерів світового ринку косметики, парфумерії та побутової хімії. Їй належать бренди Axe, Dove, Rexona, Sunsilk, Knorr, Lipton, Domestos та інші. Unilever входить до топ-40 іноземних компаній у Росії за виторгом. Її річний дохід оцінювали у 62 млрд рублів, що трохи більш як 1% від доходу глобального бізнесу холдингу.

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Наразі покупець на активи Unilever в росії вже знайдений, однак його ім’я не розголошується. Серед русифікованих брендів, які він отримає з бізнесом: морозиво «Магнат», косметика «Чиста лінія», побутові мийні засоби «Доместос» та «Сіф».

РосЗМІ пишуть, що Unilever не планувала залишати російський ринок. Однак змушена була це зробити через погіршення стану бізнесу, зростання геополітичної напруженості та тиск на компанію.

Після початку повномасштабної війни компанія призупинила постачання своєї продукції в росію та експорт товарів з її території, а також припинила інвестиції в російський ринок.

Загалом в рф продовжують працювати 2139 міжнародних компаній, 1349 бізнесів скорочують свої операції, а 417 вже повністю завершили вихід із країни. За даними KSE Institute, у 2023 році найбільші міжнародні корпорації та банки, що працюють в росії, сплатили близько $1,8 млрд лише податку на прибуток.

Нагадаємо, популярний застосунок Notion оголосив про вихід з російського ринку. Причиною зупинки роботи сервісу для планування Notion в росії стали американські санкції.

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Рубрики: Війна з РосієюКомпаніїСвітНовини
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