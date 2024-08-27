Популярний застосунок Notion оголосив про вихід з російського ринку

Причиною зупинки роботи сервісу для планування Notion в росії стали американські санкції

Популярний застосунок для планування Notion перестане надавати доступ до платформи користувачам, які перебувають на территорії рф, починаючи з 9 вересня.

Як повідомили в пресслужбі компанії, вихід з російського ринку пов’язаний з новими обмеженнями уряду США. Вони забороняють доступ до низки програмних продуктів та послуг будь-яким особам у росії.

Запроваджені Notion обмеження охоплюють:

припинення роботи всіх робочих областей Notion, визначених як розташовані в росії;

запобігання доступу користувачів із Росії до послуг Notion.

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Російські користувачі матимуть доступ до своїх робочих просторів до 8 вересня включно. Вже з 9 вересня робочі простори перестануть не будуть доступні, а користувачі з Росії більше не матимуть доступу до служб Notion.

Ще у січні 2023 року Notion повідомила, що кількість користувачів застосунку сягнула мільйона по всьому світу. Свій пост компанія проілюструвала прапорцями країн, на ринках яких вона працює. Другою в переліку йшла росія, а четвертою — Україна.

Нагадаємо, австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) припинить в рф проводити грошові перекази фізичних осіб в іноземній валюті.

Зазначається, що Райффайзенбанк з 2 вересня припинить здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізичних осіб. Таке обмеження запроваджується у зв’язку з рішенням материнської структури банку (RBI), припис якої, зі свого боку, видав Європейський центробанк.

Також ми писали, що через низку прецедентів Нацбанк України вирішив перевірити власників всіх чинних фінустанов на наявність паспорта країни-агресора.

Найближчими місяцями НБУ разом із правоохоронцями планує перевірки власників фінансових компаній, що мають ліцензії, на наявність російських паспортів через відкриті та закриті бази.

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