Райффайзенбанк закриє росіянам доступ до міжнародних грошових переказів

Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) припинить в рф проводити грошові перекази фізичних осіб в іноземній валюті

Про це повідомила пресслужба банку, передає ЕП.

Зазначається, що Райффайзенбанк з 2 вересня припинить здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізичних осіб. Таке о бмеження запроваджується у зв’язку з рішенням материнської структури банку (RBI), припис якої, зі свого боку, видав Європейський центробанк.

«Нам шкода, якщо ця ситуація порушить ваші фінансові плани, але ми не можемо вплинути на це рішення», — зазначили в Райффайзенбанку.

Через ряд вимог ЄЦБ в зоні ризику й інші продукти банку. Якщо керівнцитво не встигне виконати приписи регулюючого органа, то кредитній організації в рф взагалі загрожує повне припинення роботи.

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Остання дата, до якої клієнти зможуть здійснювати валютні перекази за кордон, — 16:00 мск 30 серпня, потім банк не прийматиме заявки.

Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація про те, що Райффайзен Банк вводить обмеження для громадян рф та припиняє забезпечувати вихідні доларові платежі.

Що з виходом Raiffeisen Bank з рф

RBI порушив питання продажу або відокремлення своєї російської долі бізнесу наприкінці березня 2023 року після тиску з боку австрійських інвесторів та Європейського центробанку. Однак вже у травні стало відомо, що Raiffeisen Bank не буде продавати російський підрозділ. В компанії пояснили це тим, що не змогли знайти покупця. Тому планувалось до вересня відокремити його та передати акціонерам. Але і ці плани відклали.

Після виключення зі списку спонсорів війни в Україні Raiffeisen Bank уклав угоду з іншою компанією, щоб зменшити свої зв’язки з росією. Зокрема, RBI планує придбати акції австрійської будівельної компанії Strabag на 1,5 млрд євро через свою російську дочірню компанію. Такий крок допоможе зменшити капітал «дочки» Raiffeisen.

На початку травня 2024 року стало відомо, що RBI розробила новий план зі згортання бізнесу на території рф відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ). Процес виходу Райффайзен Банку з росії повинен розпочатись у третьому кварталі, наразі йде активна підготовка. Про це повідомив голова RBI Йохан Штробль під час спілкування з журналістами.

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