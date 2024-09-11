Яких збитків зазнає Україна через заміновані території — Мінекономіки

Tony Blair Institute спільно із Міністерством економіки України дізналися, які збитки приносять Україні заміновані території

Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять $11,2 млрд щорічно. Це еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році.

Найбільші втрати — через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків. Про це йдеться в дослідженні Tony Blair Institute проведеному спільно із Міністерством економіки України.

За оцінками Tony Blair Institute понад 20% регіонального ВВП через заміновані території втратили Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області. Загалом місцева влада недоотримує понад $1,1 млрд місцевих податків.

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Під час дискусії із Говардом Баффетом, філантропом та керівником однойменного благодійного фонду, Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко відзначила, що для пришвидшення процесу розмінування земель уряд запустив програму компенсацій для фермерів, що планують розміновувати сільськогосподарські ділянки, на яких працюють.

«Зараз в системі Prozorro оголошено 10 аукціонів на закупівлю послуг із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа земель, які планується розмінувати — понад 3 700 га. Ми очікуємо, що у найближчі два тижні аукціони успішно будуть завершені і підписані перші договори з операторами протимінної діяльності», — сказала Юлія Свириденко.

Toni Blair Institute у своєму звіті відзначив, що за оцінкою Світового Банку для розмінування всієї території України знадобиться майже $35 млрд. І ці гроші Україна змогла б компенсувати менше, ніж за три з половиною роки після повного очищення земель, наголошується у звіті.

Раніше ми писали, скільки податків сплатили переможці програми «Власна справа». Програма «Власна справа» працює в Україні вже понад два роки, і за цей час гранти на розвиток бізнесу отримали 19 500 українців.

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За матеріалами: Мінекономіки.