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Скільки заробили великі іноземні бренди в Україні за пів року — YouControl

01.09.2024 10:00
Дарія Шуть
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Компанія LPP збільшила виторг за перше півріччя 2024-го в 1,5 раза. А її міжнародні конкуренти Inditex і H&M набирають оберти після тривалого простою магазинів

Скільки заробили великі іноземні бренди в Україні за пів року — YouControl

Фото: freepik.com

Польська група LPP була однією з перших серед українських та іноземних ритейлерів, хто почав відновлювати роботу магазинів в Україні після повномасштабного вторгнення. Магазини запрацювали у березні 2022 року.

За весь 2023 рік точки LPP принесли майже 7,5 млрд грн виторгу, що вдвічі більше порівняно з 2022-м, і 465,3 млн грн прибутку проти 821 млн збитку у 2022-му. Наразі в Україні працює близько 200 магазинів її брендів Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito.

За даними YouControl, ритейл-група LPP у першому півріччі 2024-го отримала в Україні 4,6 млрд грн виторгу – це в 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2023-го. Попри це її прибуток за шість місяців зменшився у 4,4 раза (до 48 млн грн), порівнюючи з першим півріччям минулого року.

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Водночас компанія Inditex (бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho і Zara Home) отримала приблизно 2 млрд грн виторгу. Майже всю цю суму принесли три місяці роботи її магазинів в Україні, які відкриті з квітня 2024 року.

У першому півріччі 2023-го Inditex отримала 10,2 млн грн виторгу. Зі збитку майже у 125,8 млн грн у першому півріччі 2023-го ритейлер вийшов у прибуток у 107,6 млн грн у першому півріччі 2024-го.

Шведський бренд H&M за перше півріччя 2024 року реалізував продукції майже на 594,2 млн грн і отримав 152,1 млн грн прибутку. За аналогічний період минулого року виторгу немає, оскільки магазини були зачинені, а збиток ритейлера становив 22 млн грн.

Нагадаємо, українська компанія-розробник програмного забезпечення Devlight підготувала та оприлюднила дослідження щодо стану ринку ритейлу в Україні. У нашій статті ми проаналізували головні дані з цього звіту.

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Рубрики: E-commerceВійна з РосієюГрошіКомпаніїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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