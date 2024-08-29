Великі українські ритейлери долучаться до програми нацкешбеку

Найбільші українські продуктові мережі оголосили про приєднання до державної програми «Національний кешбек», яка стартує на початку осені

Нагадаємо, з 2 вересня українці щомісячно зможуть отримувати до 10% (або до 3000 грн) компенсації за купівлю товарів локального виробництва. Попередньо, програма діятиме з вересня по грудень 2024 року.

Кешбек можна буде отримати за будь-які вітчизняні товари: від молока до дивану. Єдине виключення — підакцизні товари (алкоголь, тютюн, паливо тощо). Він надаватиметься в разі купівлі та оплати платіжною карткою (зарплатною, пенсійною, кредитною і т.д.).

Відтак стало відомо, що великі українські мережі — АТБ-маркет, Сільпо, Novus, Varus та Auchan Україна — долучаться до бета-тестування та програми загалом. Сумарно вони щодня обслуговують понад 5 млн українців.

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«Ритейлери вважають, що окрім підтримки українських товарів, програма допоможе виділити прозорих гравців ринку роздрібної торгівлі, адже для нарахування кешбеку продавець повинен видати покупцю фіскальний чек», — розповіла виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталія Петрівська.

Наразі фіналізуються технічні узгодження в торговельних мережах та тривають останні консультації з Міністерством економіки. Кожен ритейлер окремо повідомить клієнтам про запуск нацкешбеку у магазинах.

Очікується, що перелік виробників та товарів, які братимуть участь у програмі, поступово буде розширюватись протягом вересня. Безпосередньо перелік товарів, за які можна буде отримати кешбек, опублікують на сайті «Зроблено в Україні».

Нагадаємо, українські виробники вже мають можливість доєднатися до «Національного кешбеку». Зробити це можна через портал Дія. Вже скоро долучитися до Нацкешбеку зможуть торгові мережі, онлайн- та офлайн-магазини. Реєстрація для продавців буде також за кілька кліків на порталі Дія.

Водночас у Верховній Раді виступили проти програми. Там кажуть, що ведення національного кешбеку, тобто повернення частини коштів за покупку українських товарів, не сприяє економічному зростанню та не знаходить підтримки серед підприємців.

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За матеріалами Forbes