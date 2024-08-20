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В Україні скоро запустять національний кешбек: як отримати та на що витратити

20.08.2024 13:40
Дарія Шуть
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На початку вересня в Україні запрацює національний кешбек «Зроблено в Україні». Відповідну постанову про запуск програми підтримав уряд 20 серпня

В Україні скоро запустять національний кешбек

Фото: freepik.com

Починаючи з 2 вересня, українці щомісячно зможуть отримувати до 10% (або до 3000 грн) компенсації за купівлю товарів локального виробництва. Попередньо, програма діятиме з вересня по грудень 2024 року.

Кешбек можна буде отримати за будь-які вітчизняні товари: від молока до дивану. Єдине виключення — підакцизні товари (алкоголь, тютюн, паливо тощо). Він надаватиметься в разі купівлі та оплати платіжною карткою (зарплатною, пенсійною, кредитною і т.д.).

На що можна буде витратити кешбек

  • медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;
  • комуналка, транспорт, мобільний зв’язок;
  • донати для ЗСУ, військові облігації та благодійність;
  • багато інших послуг та товарів українського виробництва.

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Запуск національного кешбеку проходитиме у два етапи:

  1. Виробники та продавці подадуть через портал Дія заявку на участь у програмі й зареєструють перелік товарів.
  2. Українці відкриють спеціальні рахунки, почнуть отримувати кешбек та зможуть переглядати суму нарахованого й виплаченого кешбеку в застосунку Дія.
Основні моменти роботи програми національного кешбеку

Основні моменти роботи програми національного кешбеку. Фото: t.me/mintsyfra

Участь банків у програмі

Державний ПриватБанк вже оголосив, що долучається до програми. Щоб скористатись кешбеком, починаючи з серпня клієнти банку можуть оформити у Приват24 чи вебверсії Приват24 спеціальну віртуальну картку «Зроблено в Україні», на яку держава перераховуватиме кошти.

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Нарахування кешбеку відбувається щоденно на наступний день, переглядати обсяг накопичених коштів можна через Дію. При цьому кошти на рахунок приходитимуть раз на місяць до кінця наступного місяця. Тобто кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня.

Також у реалізації проєкту беруть участь розрахунковий банк Ощадбанк та уповноважені банки України. Технологічним партнером є міжнародна платіжна система Mastercard. Операційний партнер проєкту — міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Нагадаємо, на початку липня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає зміни до Податкового кодексу для впровадження програми кешбеку. Це зняло основну перепону для запуску кешбеку, який Зеленський анонсував ще 26 лютого.

Раніше ми писали, скільки грошей витратить Україна на державний кешбек. Прогнозовані витрати вдалось скоротити в рази. Зазначені суми значно менші за ті, що прогнозувались раніше.

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