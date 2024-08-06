ПриватБанк та Payoneer запустили програму кешбеків

ПриватБанк запустив нову програму кешбеків для українців, що користуються сервісом Payoneer у Приват24 для отримання закордонних платежів

Починаючи з серпня, чинні та нові користувачі акаунтів Payoneer зможуть отримати від ПриватБанку кешбеки від 500 до 2000 грн.

Така функція буде доступна в разі переказу коштів з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від $500 (в еквіваленті) через сервіс Payoneer в Приват24.

Також у ПриватБанку повідомили, що, три найактивніших учасники за підсумками програми отримають головні кешбеки від 10 до 25 тис. грн.

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Сервіс Payoneer був інтегрований у Приват24 у травні 2022 року. Зазначається, що за цей час понад 50 тис. людей створили акаунти Payoneer у застосунку ПриватБанку.

«Інтегрований сервіс Payoneer у Приват24 дозволяє клієнтам швидко, зручно та без додаткових комісій переказувати кошти на рахунки та картки ПриватБанк за декілька кліків — зарахування коштів здійснюється в режимі онлайн 24/7 навіть у вихідні та свята», — нагадують в банку.

Також користувачам Приват24 доступні сервіси отримання банківських реквізитів за балансами в USD та EUR і перегляд історії дебетових транзакцій, виконаних через ПриватБанк.

Раніше велика українська мережа повсякденних товарів «Аврора Мультимаркет» та державний ПриватБанк домовилися про партнерство в рамках програми персональних знижок і кешбеків банку «Привіт».

Завдяки цьому клієнти ПриватБанку зможуть отримати гарантований кешбек 5% при оплаті покупок картками Mastercard в магазинах «Аврора» по всій Україні (за винятком територій, що визнані тимчасово окупованими).

Також ми писали, що ПриватБанк запустив сервіси для ведення бізнесу в соцмережах. Підприємці можуть швидко приймати оплати картками через «Інвойс LiqPay» або «Інвойс в Оплату частинами». Для налаштування сервісів потрібно лише зареєструватись у кілька кроків.

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Джерело: ПриватБанк