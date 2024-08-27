Бізнес може долучитися до програми нацкешбеку через портал Дія

Українські виробники вже мають можливість доєднатися до «Національного кешбеку». Зробити це можна через портал Дія

Про це йдеться в пості Дії у Telegram-каналі.

«Збільшити попит та залучити нових клієнтів для продажу товарів і послуг — просто як ніколи. Запустили на порталі Дія сервіс для українських виробників, щоб за кілька кліків ставати партнерами програми Національного кешбеку», — пишуть в Дії.

Кожен виробник має змогу долучитися до програми.

«Додавайте будь-які споживчі товари українського виробництва — від молока до дивана. Виняток — підакцизні товари. Адже саме за зареєстровані товари українці отримуватимуть кешбек — 10% від покупки», — додали в Дії

Як швидко та зручно скористатися сервісом в Дії:

відкрити портал Дія;

клікнути на «Каталог послуг» — натиснути «Бізнес» — «Підприємництво» — вибрати сервіс Перелік виробників та товарів українського виробництва;

авторизуватися та ознайомитися з умовами програми;

внести в таблицю перелік товарів та інформацію про кожну позицію, наприклад: повна назва: вода сильногазована; коротка назва: вода; EAN код: унікальний штрихкод; бренд: Дієва;

перевірити заяву, засвідчити електронним підписом.

Цікаве по темі: Рада не дасть запровадити національний кешбек — Железняк

Вже скоро долучитися до Нацкешбеку зможуть торгові мережі, онлайн- та офлайн-магазини. Реєстрація для продавців буде також за кілька кліків на порталі Дія.

Продавцям, щоб стати учасниками програми «Національний кешбек», необхідно:

подати заявку на приєднання до Переліку українських виробників через портал Дія;

потрібно зайти у розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» і обрати Перелік продавців;

заповнити форму і вказати дані про підприємство;

до заявки потрібно додати: перелік комбінацій фіскального номера РРО із переліком комбінацій MerchantID+TerminalID; перелік адрес, де продається товар; банк; сайт; бренд;

перевірити заяву, підписати електронним підписом.

Усе, що треба — бути на загальній системі оподаткування, приймати картки для розрахунків, налаштувати РРО, щоб фіскальний чек містив штрихкод товару.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн за місяць. Кошти кешбеку громадяни зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку збройних сил тощо.

Реєстрація споживачів стартує 2 вересня. Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Нагадаємо, що починаючи з 2 вересня, українці щомісячно зможуть отримувати до 10% (або до 3000 грн) компенсації за купівлю товарів локального виробництва. Попередньо, програма діятиме з вересня по грудень 2024 року. Як отримати та на що витратити читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В ЄС запустили стейблкоїн EURI, прив’язаний до євро

У ПриватБанку зʼявиться новий вид віртуальних карток

Віталік Бутерін назвав головні технологічні загрози для людства

За матеріалами: Урядовий портал.