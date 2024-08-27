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Бізнес може долучитися до програми нацкешбеку через портал Дія

27.08.2024 18:20
Ольга Деркач
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Українські виробники вже мають можливість доєднатися до «Національного кешбеку». Зробити це можна через портал Дія

Бізнес може долучитися до програми нацкешбеку через портал Дія

Бізнес може долучитися до програми нацкешбеку через портал Дія Фото: freepik.com

Про це йдеться в пості Дії у Telegram-каналі.

«Збільшити попит та залучити нових клієнтів для продажу товарів і послуг — просто як ніколи. Запустили на порталі Дія сервіс для українських виробників, щоб за кілька кліків ставати партнерами програми Національного кешбеку», — пишуть в Дії.

Кожен виробник має змогу долучитися до програми.

«Додавайте будь-які споживчі товари українського виробництва — від молока до дивана. Виняток — підакцизні товари. Адже саме за зареєстровані товари українці отримуватимуть кешбек — 10% від покупки», — додали в Дії

Як швидко та зручно скористатися сервісом в Дії:

  • відкрити портал Дія;
  • клікнути на «Каталог послуг» — натиснути «Бізнес» — «Підприємництво» — вибрати сервіс Перелік виробників та товарів українського виробництва;
  • авторизуватися та ознайомитися з умовами програми;
  • внести в таблицю перелік товарів та інформацію про кожну позицію, наприклад: повна назва: вода сильногазована; коротка назва: вода; EAN код: унікальний штрихкод; бренд: Дієва;
  • перевірити заяву, засвідчити електронним підписом.

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Вже скоро долучитися до Нацкешбеку зможуть торгові мережі, онлайн- та офлайн-магазини. Реєстрація для продавців буде також за кілька кліків на порталі Дія.

Продавцям, щоб стати учасниками програми «Національний кешбек», необхідно:

  • подати заявку на приєднання до Переліку українських виробників через портал Дія;
  • потрібно зайти у розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» і обрати Перелік продавців;
  • заповнити форму і вказати дані про підприємство;
  • до заявки потрібно додати: перелік комбінацій фіскального номера РРО із переліком комбінацій MerchantID+TerminalID; перелік адрес, де продається товар; банк; сайт; бренд;
  • перевірити заяву, підписати електронним підписом.

Усе, що треба — бути на загальній системі оподаткування, приймати картки для розрахунків, налаштувати РРО, щоб фіскальний чек містив штрихкод товару.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн за місяць. Кошти кешбеку громадяни зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку збройних сил тощо.

Реєстрація споживачів стартує 2 вересня. Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Нагадаємо, що починаючи з 2 вересня, українці щомісячно зможуть отримувати до 10% (або до 3000 грн) компенсації за купівлю товарів локального виробництва. Попередньо, програма діятиме з вересня по грудень 2024 року. Як отримати та на що витратити читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами: Урядовий портал.

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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