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Рада не дасть запровадити національний кешбек — Железняк

22.08.2024 19:00
Ольга Деркач
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Введення національного кешбеку, тобто повернення частини коштів за покупку українських товарів, не сприяє економічному зростанню та не знаходить підтримки серед підприємців

Рада не дасть запровадити національний кешбек — Железняк

Рада не дасть запровадити національний кешбек — Железняк Фото: facebook.com/zheleznyak.y

Так вважає народний депутат України Ярослав Железняк, пише УНІАН.

«Абсолютно популістська ініціатива, яка має відношення до якогось пожвавлення економіки приблизно так само як молот до балету. Тобто ніяк», — сказав Железняк.

Він зазначив, що це призведе до того, що з наших кишень і частково з кишень міжнародних партнерів витратять марно 3 мільярди. Железняк наголошує, що уряд зіткнеться з проблемою, оскільки для впровадження програми кешбеку неможливо обійти Верховну Раду, оскільки потрібні відповідні рішення парламенту.

«Уряд прийняв експериментальний проєкт про запровадження кешбеку за наші з вами гроші, але він для них же має декілька юридичних проблем. Перше, це гроші з Фонду підтримки підприємців, тобто фізичним особам будуть надавати гроші з фонду підтримки підприємців. Тут відбувається порушення бюджетного законодавства», — додав нардеп.

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Він підкреслив, що додатковою проблемою є те, що з трьох тисяч кешбеку громадяни будуть змушені сплатити податки.

«Ті гроші, які отримає людина — до 3 тисяч за кешбек — будуть оподаткуватися податком на доходи і військовим збором, тобто 19,5%», — наголосив Железняк.

Він пояснив, що без ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який уряд подав до профільного комітету для запровадження податкової пільги на ці кошти, уникнути сплати податків буде неможливо. Він також нагадав, що за умовами урядової програми, отримані через кешбек кошти не можна буде зняти готівкою, а тільки витратити «на іншу беззмістовну частину програми», наприклад, на похід до ресторану для замовлення імпортного вина або в кінотеатр, що жодним чином не сприяє підтримці вітчизняного виробника.

«Ми не дамо провести ці зміни, ми будемо їх збивати», — наголосив Железняк.

При цьому додав, що подібні ініціативи уряду не підтримуються в Україні.

«Я не бачу жодної притомної  людини, яка б хоч слово добре сказала про ці зміни або про цю ініціативу. Бізнес виступив проти, експерти виступили проти, депутати — проти, юристи, я впевнений, теж проти», — підкреслив Железняк.

Нагадаємо, що 20 серпня уряд ухвалив постанову про національний кешбек. Згідно з постановою, починаючи з 2 вересня, українці щомісячно зможуть отримувати до 10% (або до 3000 грн) компенсації за купівлю товарів локального виробництва. Попередньо, програма діятиме з вересня по грудень 2024 року.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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