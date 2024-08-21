Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію від початку 2024 — аналітика

У цій статті ми розглянемо, як змінювалася кількість учасників фінансового ринку України, кого оштрафував Національний банк, а також хто з гравців втратив ліцензії

Для початку нагадаємо, що станом на початок 2024 року в Україні працювало 63 банки та 1120 небанківських фінансових установ. Протягом останнього місяця 2023 року сімом фінансовим компаніям, одному страховику, трьом кредитним спілкам та чотирьом лізинговим компаніям анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Ще 29 фінансовим компаніям, двом страховикам, 19 ломбардам та двом лізинговим компаніям — примусово (як захід впливу).

Згідно з актуальними даними НБУ, станом на 31 липня кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 963 (з 990, станом на 30 червня 2024 року), що на 157 менше, ніж на початку року. Кількість банків з початку року зменшилася на один — до 62. У червні було відкликано банківську ліцензію банку Альпарі за його власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Протягом липня одній фінкомпанії та одному страховику анульовано всі ліцензії примусово, ще 13 фінкомпаніям, восьми страховикам, двом ломбардам та шести кредитним спілкам — добровільно (на підставі поданих ними заяв). 25 фінкомпаніям та двом страховикам НБУ погодив звуження обсягу ліцензій.

Станом на кінець липня на ринку небанківських фінпослуг працювали:

537 фінансових компаній (у червні їх кількість становила 548);

69 страховиків non-life (було 78);

12 life-страховиків (кількість не змінилася);

один страховик зі спеціальним статусом;

114 ломбардів (було 116);

114 кредитних спілок (було 120);

1 лізингодавець (кількість не змінилася);

40 страхових брокерів (кількість не змінилася);

75 колекторських компаній (було 74).

На наступній інфографіці продемонстровано, як змінилася ситуація на фінансовому ринку України з початку року (на зображенні дані за 31 липня 2024 року, порівняно з даними за 31 грудня 2023 року).

Як змінювався фінансовий ринок України протягом першого півріччя 2024 року: кількість компаній, відкликання ліцензій, виключення з реєстрів

У червні кількість учасників небанківського фінансового ринку становила 990, що на 24 менше, ніж у травні, кількість банків — 62. Із реєстрів виключено 12 фінансових компаній, одного life-страховика, три ломбарди та одну кредитну спілку примусово, за ініціативою заявника — чотири life-страховики та чотири кредитні спілки. Водночас одну фінансову компанію включено до Державного реєстру фінансових установ.

Протягом червня трьом фінансовим компаніям, одному страховику та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії примусово, ще дев’ятьом фінансовим компаніям, чотирьом страховиками, трьом ломбардам та чотирьом спілкам — добровільно (на підставі поданих ними заяв). 22 фінансовим компаніям та одному страховику Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії.

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У травні кількість учасників небанківського фінринку України становила 1014 (на 31 менше, ніж у квітні).

Із реєстрів виключено 26 фінансових компаній, одного ризикового страховика та два ломбарди примусово, за ініціативою заявника виключено одну колекторську компанію та дві кредитні спілки. Водночас одну колекторську компанію включено до реєстру.

Протягом травня вісьмом фінансовим компаніям, одному страховику та ломбарду анульовано всі ліцензії примусово, ще 18 фінансовим компаніям, одному ломбарду та двом кредитним спілкам – добровільно (на підставі поданих ними заяв). 12 фінансовим компаніям Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

У квітні кількість гравців небанківського фінансового ринку становила 1045, що на 11 менше, ніж у березні. Із реєстрів виключено вісім фінансових компаній та два ломбарди примусово, разом з тим два страховики були виключені за ініціативою заявника. Також до реєстру включено одного страхового брокера.

Протягом квітня трьом фінансовим компаніям та двом страховикам анульовано всі ліцензії примусово, ще п’ятьом фінансовим компаніям та двом ломбардам — добровільно (на підставі поданих ними заяв). Сімом фінансовим компаніям Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Аналізуючи ці дані можемо зробити висновок: кількість небанківських фінустанов з початку року падає. Деякі компанії з різних причин самостійно звертаються до НБУ з проханням частково обмежити (звузити) кількість або повністю анулювати їм ліцензії. Також багато компаній потрапляють під санкції регулятора (зокрема, через порушення вимог законодавства).

У березні кількість учасників небанківського фінринку становила 1056 (на чотири менше, ніж у лютому). Із реєстру виключено дві фінансові компанії та два ломбарди примусово, водночас дві кредитні спілки виключено за ініціативою заявника. Також до реєстру включено двох страхових брокерів.

Протягом березня шістьом установам — двом фінансовим компаніям, двом ломбардам та двом кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Ще шістьом фінансовим компаніям НБУ погодив звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Нагадаємо, що 1 січня 2024 року введено в дію Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг». Відповідно до нових вимог законодавства Нацбанк протягом березня переоформив ліцензії: 70 ломбардам та 469 фінансовим компаніям, із них:

10 фінансовим компаніям переоформлено ліцензії «на торгівлю валютними цінностями», «на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі»;

5 лізингодавцям (5 юридичних осіб-лізингодавців, які набули статусу фінансової установи);

96 кредитним спілкам (на здійснення діяльності кредитної спілки: 79 стандартних та 17 спрощених).

У лютому кількість учасників небанківського фінансового ринку України становила 1060 (на два більше, ніж у січні). Це єдиний місяць 2024 року, коли було зафіксовано приріст компаній.

Із реєстрів примусово виключено одну фінансову компанію та за ініціативою заявника виключено одного страховика. Водночас до реєстру включено одного страхового брокера та три колекторські компанії.

Упродовж лютого двом установам — фінансовій компанії та страховику — анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Щодо двох інших фінансових компаній прийнято рішення про надання погодження зміни обсягу ліцензії, зокрема одній фінансовій компанії погоджено розширення обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг, водночас ще одній фінансовій компанії погоджено звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

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Упродовж лютого, відповідно до нових вимог законодавства, НБУ переоформив ліцензії 59 лізингодавцям (які набули статусу фінансової компанії), 49 ломбардам та 12 фінансовим компаніям. Також за результатами переоформлення анульовано 36 ліцензій кредитним спілкам на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та видано 19 ліцензій на здійснення діяльності кредитної спілки (17 стандартних та 2 спрощені).

У січні кількість учасників небанківського фінансового ринку становила 1058 (на 62 менше, ніж на початку року — 1120). Із реєстрів примусово виключено 58 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 29 фінансових компаній, двох страховиків, 21 ломбард та шість лізингових компаній. Дві фінансові компанії, чотири кредитні спілки та одну лізингову компанію виключено з реєстрів за ініціативою заявника. Водночас до реєстру включено три страхових брокери.

Протягом січня шістьом фінансовим компаніям, трьом ломбардам, чотирьом кредитним спілкам та трьом лізинговим компаніям анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а ще одному страховику — примусово (як захід впливу). Двом фінансовим компаніям анульовано частину з наявних ліцензій за їх ініціативою.

Як НБУ штрафував фінансові компанії у 2024 році

Розпочнемо огляд з банків.

У червні захід впливу у вигляді штрафу НБУ застосував до Ощадбанку — за порушення законодавства на платіжному ринку. Тоді державна фінустанова була вимушена сплатити 170 тис. грн. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 3 червня 2024 року. Окрім Ощаду штраф отримали:

АТ «ЮНЕКС БАНК» — 3,86 млн грн;

АТ «ЄПБ» (Європейський Промисловий Банк) — 51 тис. грн.

У травні регулятор застосував заходи впливу до трох банків, найбільший штраф тоді сплатив Ощадбанк — у розмірі 33,76 млн грн — за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Також цього місяця Нацбанк оштрафував:

Акціонерний банк «Південний» — на 11,05 млн грн;

АТ «А-Банк» — на 10,05 млн грн.

У квітні Національний банк України оштрафував А-Банк на 258,4 тис. грн за порушення законодавства про захист прав споживачів фінпослуг. Зокрема, установа не надавала інформацію споживачам до укладення договорів про кредит у вигляді паспорта споживчого кредиту в письмовій формі відповідно до вимог Закону України та не дотримувався вимог до договору про споживчий кредит.

Дещо раніше цього місяця регулятор також оштрафував:

АТ «РВС БАНК» (RwS bank) на 21 млн грн за неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити НБУ правдиву інформацію. Ці дані стосуються виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Нацбанку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;

АТ «БАНК 3/4» на 10 млн грн за порушення вимог пункту 5 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

У березні регулятор оштрафував АТ «ТАСКОМБАНК» на 170 тис. грн за надання Нацбанку даних статистичної звітності з порушенням порядку їх формування. Це призвело до неодноразового протягом 6 місяців надання даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими.

Також цього місяця НБУ оштрафував:

АТ «КРЕДОБАНК» на 51 тис. грн. Відповідний захід впливу застосували до банку за несвоєчасне подання ним регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку в січні 2024 року;

АТ «РВС БАНК» на сумарно 21,4 млн грн (за порушення різних вимог, зокрема, пункту 15 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);

АБ «УКРГАЗБАНК» на 500 тис. грн за порушення вимог пункту 161 додатка 9 до Положення № 65.

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Протягом лютого НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до трьох банків:

АТ «КРИСТАЛБАНК» отримав штраф у розмірі 400 тис. грн за неподання банком на запити спеціально уповноваженому органу правдивої та в повному обсязі іншої додаткової інформації;

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» — штраф у розмірі 400 тис. грн за неналежне виконання банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, неврахування під час здійснення валютного нагляду вимог Положення № 8, а саме банком під час проведення за дорученням клієнта валютних операцій не вжито адекватних та достатніх заходів для всебічного аналізу та перевірки інформації / документів про валютні операції клієнта;

ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» — на 51 тис. грн за несвоєчасне подання звітності з питань діяльності на платіжному ринку за листопад 2023 року.

Також цього місяця АТ «КОМІНБАНК» отримав письмове застереження за неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) на запити НБУ правдиву інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів.

Небанківські фінустанови, які НБУ оштрафував за перше півріччя 2024 року

Щомісяця Національний банк України застосовує заходи впливу у вигляді письмових застережень та штрафів до багатьох фінансових установ. Далі розглянемо перелік компаній, які отримали найбільші штрафи від регулятора.

У червні найбільші штрави від НБУ отримали наступні небанківські фінансові установи:

ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» — 13 млн грн;

ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» — 6,2 млн грн;

ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» — 1,3 млн грн.

ТОВ «ФК «ЕВО» — 255 тис. грн;

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» — 85 тис. грн;

ТОВ «ІФГ», ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» — 51 тис. грн кожній установі;

ТОВ «ФК «Еліт Фінанс» — 51 тис. грн;

ТОВ «ФК «Віва Капітал» — 51 тис. грн;

ТОВ «ФК «Сіті Фінанс» — 51 тис. грн;

У травні найбільший штраф від Нацбанку отримало ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» — 13,06 млн грн. Значно менші штрафи заплатили:

ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» — 95 тис. грн;

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» — 170 тис. грн;

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» — 170 тис. грн.

У квітні найбільший штраф серед небанківських фінансових компаній отримало ТОВ «ФК «ФЕНІКС» — у розмірі 6,3 млн грн. Дещо менший, але також значний штраф було накладено на ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» — 2,3 млн грн. Цього місяця значні суми також заплатили:

ТОВ «ФК АКТІВІТІС» — 595 тис. грн;

ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» — 255 тис. грн.

У березні найбільший штраф від НБУ отримало ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» — у розмірі 4,2 млн грн. Також значний штраф було застосовано до ПТ «ЛОМБАРД «ЗАСТАВНО-КРЕДИТНИЙ ДІМ» — 799 тис. грн. Цього місяця регулятор застосував заходи впливу також до:

ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» — штраф у розмірі 153 тис. грн

ТОВ «СБ МАЛАКУТ», ТОВ «ДИМЕТРА ФІНАНС», ТОВ «ФК «АРТЕМ» — штрафи у розмірі 51 тис. грн;

ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» — штраф у розмірі 17 тис. грн.

У лютому найбільшу суму заплатило АТ «УКРПОШТА» — 17,4 млн грн. У цілому цей місяць був досить «багатим на штрафи». Понад мільйон гривень заплатило ще чотири компанії:

ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» — 2,53 млн грн;

ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» — 1,4 млн грн;

ТОВ «МФК «АВЕРС» — 1,4 млн грн;

ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» — 1 млн грн.

Дещо менші штрафи, але також суттєві, отримали ще вісім фінансових компаній:

ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» — 771,8 тис. грн;

ПрАТ «УФГ» — 600 тис. грн;

ТДВ «СК «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» — 595 тис. грн;

ТОВ «ФК ПАРТНЕР», ТОВ «ФК «АКСІОМА» — штрафи у розмірі 500 тис. грн кожній установі;

ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» — 400 тис. грн;

ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА ГГЛА» — 300 тис. грн;

ТОВ «ФК МАГНАТ» — 50 тис. грн;

ТОВ «ФК «ПРОФІНЕФ» — 17 тис. грн.

У січні найбільший штраф регулятор застосував до ТОВ «ФІНОД» — у розмірі 2 млн грн. Також значні штрафи отримали ТОВ «НСП» — 82,5 тис. грн та ПТ «ХРУЩА ТА КОМПАНІЇ «ЛОМБАРД АВК» — 51 тис. грн.

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Які зміни відбулися за липень та перші дві декади серпня 2024 року

У липні 2024 року НБУ оштрафував значну кількість фінансових установ, і найбільший штраф накладено на АТ «КОМІНБАНК» — у розмірі 31 млн грн за:

нездійснення необхідної перевірки клієнтів;

неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу;

невживання заходів щодо виявлення критеріїв ризиків відмивання доходів клієнтами;

ненадання Нацбанку достовірної інформації та/або документів щодо законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.

Також Комінбанк отримав ще один штраф у майже 2,2 млн грн за надання недостовірних даних про валютні операції на запит НБУ та письмове застереження.

Серед інших компнаій, до яких регулятор застосвав заходи впливу у вигляді штрафів:

ТОВ «ФК «КОНГУР» — 935 тис. грн;

ТОВ «ФК «ФАЛЬКОН» і ТОВ «ФК «ФРЕЙЗЕР» отримали штрафи по 595 тис. грн кожна;

ТОВ «Українська платіжна система» — 340,0 тис. грн;

ТОВ «ФК «Технофінанс» — 85 тис. грн;

ТОВ «МФК «АВЕРС» — 51 тис. грн;

NovaPay — 43,3 тис. грн (нагадаємо, що пресслужба NovaPay надала PaySpace Magazine коментар щодо цього штрафу

ТОВ «ФАРД СТАНДАРТ» і ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» — отримали штрафи у розмірі 17 тис. грн кожна.

У серпні Національний банк вже встиг оштрафувати декілька компаній на значні суми. Зокрема, ТОВ «Укр Кредит Фінанс» оштрафовано на 2,95 млн грн, а також ТОВ «Мілоан» — на 1,75 млн грн. Цього місяця захід впливу застососвано також до ТОВ «ФК «АБЕКОР» — команія має заплатити 85 тис. грн штрафу.

Варто зазначити, що регулятор у своїх звітах не завжди зазначає суми штрафів, тому деякі заходи впливу у цій статті можуть залишитися без розгляду.

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