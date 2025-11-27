close-btn
PaySpaceMagazine

Як оцифрувати трудову книжку без роботодавця

27.11.2025 15:40
Ольга Деркач

Пенсійний фонд України дозволяє подавати документи для оцифрування трудової книжки навіть тим громадянам, які вже тривалий час не працюють. Як саме це можна зробити та куди звертатися?

Як оцифрувати трудову книжку без роботодавця

Фото: freepik.com

Куди слід подавати документи

Закон №1217* визначає, що оцифрувати трудову книжку має право або сам працівник, або роботодавець. Якщо ж ви офіційно не працюєте, то можете самостійно подати документи на оцифрування. Існує два доступні варіанти.

Перший варіант — звернутися особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. У будь-якому відділенні ПФУ приймають заяви та скановані чи паперові копії документів для внесення інформації до електронного реєстру.

Другий варіант — подати всі матеріали дистанційно через особистий кабінет на порталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua). У цьому випадку потрібно авторизуватися, завантажити електронні копії сторінок трудової книжки й надіслати заяву онлайн.

Документи на оцифрування можна подати до 10 червня 2026 року — це офіційно визначений граничний строк.

Цікаве по темі: Хто може докупити страховий стаж та як це зробити

Які періоди навчання можуть увійти до страхового стажу

Стаття 24 Закону України №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає, що страховий стаж — це час, за який щомісяця сплачуються страхові внески. Тобто період навчання може бути включений до стажу лише в окремих випадках.

До січня 2004 року зараховується час навчання тільки за денною формою. Для підтвердження достатньо надати диплом, посвідчення, свідоцтво або довідку, а також інші документи, видані на основі архівних даних із зазначенням точних дат навчання.

Після січня 2004 року періоди навчання у вищих, середніх, професійних чи інших навчальних закладах не зараховуються до страхового стажу, якщо за цей час не здійснювалися страхові внески.

Іншими словами, з 2004 року навчання враховується у страховий стаж лише тоді, коли за особу або нею самою були сплачені внески до Пенсійного фонду України — навіть якщо це відбувалося саме під час навчання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі українці зможуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

Деякі українці отримають зменшену пенсію у грудні: кого стосується

Українці можуть отримати 6500 грн допомоги: почався прийом заявок

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова 27.11.2025

ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова
Уряд затвердив єдиний формат бізнес-планів для участі у грантах від держави 27.11.2025

Уряд затвердив єдиний формат бізнес-планів для участі у грантах від держави
Чи варто очікувати зростання тарифів Укрпошти — Смілянський 26.11.2025

Чи варто очікувати зростання тарифів Укрпошти — Смілянський
Деякі українці зможуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла 26.11.2025

Деякі українці зможуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла
Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО 26.11.2025

Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО
Скільки боргів за комуналку накопичили українці — Опендатабот 26.11.2025

Скільки боргів за комуналку накопичили українці — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

 Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
ТОП статей 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
Останні новини
Сьогодні  19:40

НБУ виставив на продаж земельні ділянки

 Сьогодні  18:20

Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету

 Сьогодні  17:00

Kraken почав випуск криптокарток в ЄС

 Сьогодні  14:20

ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова

 Сьогодні  13:00

Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році

 Сьогодні  11:40

Уряд затвердив єдиний формат бізнес-планів для участі у грантах від держави

 Сьогодні  10:20

Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.