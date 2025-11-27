Як оцифрувати трудову книжку без роботодавця

Пенсійний фонд України дозволяє подавати документи для оцифрування трудової книжки навіть тим громадянам, які вже тривалий час не працюють. Як саме це можна зробити та куди звертатися?

Куди слід подавати документи

Закон №1217* визначає, що оцифрувати трудову книжку має право або сам працівник, або роботодавець. Якщо ж ви офіційно не працюєте, то можете самостійно подати документи на оцифрування. Існує два доступні варіанти.

Перший варіант — звернутися особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. У будь-якому відділенні ПФУ приймають заяви та скановані чи паперові копії документів для внесення інформації до електронного реєстру.

Другий варіант — подати всі матеріали дистанційно через особистий кабінет на порталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua). У цьому випадку потрібно авторизуватися, завантажити електронні копії сторінок трудової книжки й надіслати заяву онлайн.

Документи на оцифрування можна подати до 10 червня 2026 року — це офіційно визначений граничний строк.

Цікаве по темі: Хто може докупити страховий стаж та як це зробити

Які періоди навчання можуть увійти до страхового стажу

Стаття 24 Закону України №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає, що страховий стаж — це час, за який щомісяця сплачуються страхові внески. Тобто період навчання може бути включений до стажу лише в окремих випадках.

До січня 2004 року зараховується час навчання тільки за денною формою. Для підтвердження достатньо надати диплом, посвідчення, свідоцтво або довідку, а також інші документи, видані на основі архівних даних із зазначенням точних дат навчання.

Після січня 2004 року періоди навчання у вищих, середніх, професійних чи інших навчальних закладах не зараховуються до страхового стажу, якщо за цей час не здійснювалися страхові внески.

Іншими словами, з 2004 року навчання враховується у страховий стаж лише тоді, коли за особу або нею самою були сплачені внески до Пенсійного фонду України — навіть якщо це відбувалося саме під час навчання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі українці зможуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

Деякі українці отримають зменшену пенсію у грудні: кого стосується

Українці можуть отримати 6500 грн допомоги: почався прийом заявок

Джерело: На пенсії.