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Віталік Бутерін назвав головні технологічні загрози для людства

26.08.2024 19:40
Дарія Шуть
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Засновник Ethereum вважає, що протидія централізації повинна виходити за рамки фінансових застосунків

Віталік Бутерін назвав головні технологічні загрози для людства

Фото: youtube.com, freepik.com

Віталік Бутерін у своєму дописі в X (Twitter) виділив деякі з основних загроз у світі технологій на сьогодні.

Бутерін згадав централізовані системи ідентифікації, помилки та бекдори в небезпечних операційних системах, непрозорість, централізацію алгоритмів та спостереження на основі штучного інтелекту (ШІ).

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BCI з відкритим кодом

Примітно, що співзасновник Ethereum також висловив занепокоєння щодо мозково-комп’ютерних інтерфейсів (BCI) для читання думок. Дослідники нещодавно розробили неінвазивний BCI, який здатний декодувати мову з мозку, поєднуючи технологію fMRI з ШІ.

Звичайно, до такої технології читання думок ще багато років від комерційної доступності, але вже є деякі побоювання щодо її наслідків для конфіденційності.

Попри те, що Бутерін повністю підтримує BCI, він вважає, що існує ризик власного BCI з бекдорами, що усувають конфіденційність розуму. Саме тому він переконаний, що BCI має бути з відкритим кодом.

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Децентралізовані фінанси та технології

За словами Бутеріна, без розвʼязання вищезгаданих загроз світ все одно був би «дійсно дуже відстійним», навіть якщо є «ідеальне» децентралізоване фінансування.

Водночас він зазначив, що фінанси є критичним способом розвʼязання цих проблем, назвавши одним із прикладів способи оплати VPN, що зберігають конфіденційність.

«Тому я думаю, що перетин між децентралізованими фінансами та іншими децентралізованими технологіями буде дуже важливим», — додав Бутерін.

Нагадаємо, засновник Ethereum Віталік Бутерін спантеличив спільноту ще одним значним переказом. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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