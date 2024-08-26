Віталік Бутерін назвав, чим загрожує Європі арешт Дурова

Віталік Бутерін порушив мовчання щодо нещодавнього арешту Павла Дурова

Нагадаємо, в ніч на 25 серпня стало відомо, що французькі спецслужби затримали засновника та генерального директора сервісу захищених повідомлень Telegram Павла Дурова.

Павло Дуров був внесений у список FPR (картотека розшукуваних осіб). OFMIN (Національний департамент кримінального розшуку Франції) на підставі попереднього розслідування видав ордер на розшук.

Як зазначається у матеріалі TF1, ордер був виписаний через те, що Дуров не співпрацював з французькими правоохоронцями, а інструменти, які пропонує Telegram, нібито роблять його співучасником деяких тяжких злочинів, зокрема, наркоторгівлі та шахрайства. На тлі цієї новини нативна монета Toncoin (TON) почала стрімко падати.

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Ситуацію прокоментували багато поважних діячів у технологічному просторі, зокрема у сфері криптовалют. Серед них був і співзасновник Ethereum Віталік Бутерін.

На своїй сторінці в X (Twitter) Бутерін висловив стурбованість тим, що цей арешт може означати для майбутнього програмного забезпечення та свободи спілкування в Європі.

Бутерін припустив, що цей випадок підкреслює зміни в технологічному ландшафті, де платформи ретельно перевіряються не лише на предмет їхньої централізації, але й через відсутність відповідності владі.

Співзасновник Ethereum раніше говорив про інші проблеми з технологіями, такі як політичні атаки на зашифровані повідомлення, централізовані системи ідентифікації та ризики стеження та централізованого ШІ. Він казав, що децентралізовані фінанси та технології є ключовими для вирішення цих проблем.

Тим часом ціна Toncoin (TON), рідного токена пов’язаного з Telegram блокчейну TON, впала майже на 18% на момент написання новини, згідно з даними CoinMarketMap.

Нагадаємо, засновник Ethereum Віталік Бутерін спантеличив спільноту ще одним значним переказом. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами U.Today