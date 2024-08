Скільки DOGE належить Віталіку Бутеріну

Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, розповів, що володіє Dogecoin (DOGE)

Несподіваний поворот стався на нещодавній конференції EDCON2024 в Токіо. У центрі уваги опинився Віталік Бутерін, засновник Ethereum і один з найвпливовіших людей в індустрії. У своїй вступній промові на питання «Хто ви?» Бутерін відповів : «Я — ходлер Dogecoin».

Everyone: Who are you?

V: I’m a Dogecoin hodler.#EDCON2024 @dogecoin @VitalikButerin pic.twitter.com/Uyj9A0U8k3

— EDCON (@EDCON2024) July 30, 2024