Скільки DOGE належить Віталіку Бутеріну

Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, розповів, що володіє Dogecoin (DOGE)

Несподіваний поворот стався на нещодавній конференції EDCON2024 в Токіо. У центрі уваги опинився Віталік Бутерін, засновник Ethereum і один з найвпливовіших людей в індустрії. У своїй вступній промові на питання «Хто ви?» Бутерін відповів : «Я — ходлер Dogecoin».

Втім, для тих, хто давно стежить за Бутеріним, це не новина. Про інтерес Бутеріна до DOGE відомо ще з 2015 року. До того ж у 2016 році він заявив, що не продав жодного свого Dogecoin і навіть планує придбати ще. У 2021 році засновник Ethereum обговорював можливість переходу DOGE на консенсус з підтвердженням частки за допомогою коду Ethereum.

Скількома DOGE володіє Бутерін?

Мало що відомо про те, якою часткою DOGE володіє Бутерін. Однак в подкасті Лекса Фродмана у 2016 році він сказав, що інвестував близько $25 000, тому що йому сподобався дух і спільнота проєкту. Середня ціна Dogecoin (DOGE) у 2016 році становила близько $0,0002. Це означає, що Бутерін міг придбати 125 мільйонів DOGE, що сьогодні еквівалентно $15,63 млн.

Питання, чи зберіг Бутерін свої Dogecoin, залишається відкритим, але це ще раз показує, як при правильному баченні та підході до криптовалюти можна досягти бажаного результату. Якщо вона автентична, об’єднує людей і відчувається як культурна монета, хай то Біткоїн або мемкоїн, як DOGE, вона, швидше за все, принесе користь своїм власникам в довгостроковій перспективі.

А про те, як оцінювати ринкові настрої перед купівлею криптовалюти, ми писали раніше.

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За матеріалами U.Today