close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки DOGE належить Віталіку Бутеріну

02.08.2024 15:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, розповів, що володіє Dogecoin (DOGE)

Скільки DOGE належить Віталіку Бутеріну

Фото: pngwing.com, youtube.com

Несподіваний поворот стався на нещодавній конференції EDCON2024 в Токіо. У центрі уваги опинився Віталік Бутерін, засновник Ethereum і один з найвпливовіших людей в індустрії. У своїй вступній промові на питання «Хто ви?» Бутерін відповів : «Я — ходлер Dogecoin».

Втім, для тих, хто давно стежить за Бутеріним, це не новина. Про інтерес Бутеріна до DOGE відомо ще з 2015 року. До того ж у 2016 році він заявив, що не продав жодного свого Dogecoin і навіть планує придбати ще. У 2021 році засновник Ethereum обговорював можливість переходу DOGE на консенсус з підтвердженням частки за допомогою коду Ethereum.

Скількома DOGE володіє Бутерін?

Мало що відомо про те, якою часткою DOGE володіє Бутерін. Однак в подкасті Лекса Фродмана у 2016 році він сказав, що інвестував близько $25 000, тому що йому сподобався дух і спільнота проєкту. Середня ціна Dogecoin (DOGE) у 2016 році становила близько $0,0002. Це означає, що Бутерін міг придбати 125 мільйонів DOGE, що сьогодні еквівалентно $15,63 млн.

Питання, чи зберіг Бутерін свої Dogecoin, залишається відкритим, але це ще раз показує, як при правильному баченні та підході до криптовалюти можна досягти бажаного результату. Якщо вона автентична, об’єднує людей і відчувається як культурна монета, хай то Біткоїн або мемкоїн, як DOGE, вона, швидше за все, принесе користь своїм власникам в довгостроковій перспективі.

А про те, як оцінювати ринкові настрої перед купівлею криптовалюти, ми писали раніше.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
У США представлено новий законопроєкт про Біткоїн 02.08.2024

У США представлено новий законопроєкт про Біткоїн
Tether заробила рекордну суму з початку року 01.08.2024

Tether заробила рекордну суму з початку року
2 криптовалюти, що досягнуть ринкової капіталізації $10 млрд у серпні 01.08.2024

2 криптовалюти, що досягнуть ринкової капіталізації $10 млрд у серпні
Біткоїн впав на 2,5% за добу: причини 01.08.2024

Біткоїн впав на 2,5% за добу: причини
Голова ФРС США зробив важливі заяви для крипторинку 01.08.2024

Голова ФРС США зробив важливі заяви для крипторинку
Worldcoin запустив перевірку Orb ще в одній країні ЄС 31.07.2024

Worldcoin запустив перевірку Orb ще в одній країні ЄС
Вибір редакції
Всі
Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів
ТОП статей 02.08.2024

Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів

 «Наші спеціалісти відповідають за навчання і розвиток співробітників, забезпечуючи системний підхід до їхнього професійного розвитку»: інтерв’ю з CEO Alty Артемом Локтіоновим
ТОП статей 02.08.2024

«Наші спеціалісти відповідають за навчання і розвиток співробітників, забезпечуючи системний підхід до їхнього професійного розвитку»: інтерв’ю з CEO Alty Артемом Локтіоновим
Останні новини
Сьогодні  18:25

Сервіс Buy Me a Coffee перестав обслуговувати користувачів з України: що відомо

 Сьогодні  18:00

Укрзалізниця запустила перший в історії компанії дитячий вагон

 Сьогодні  17:00

Київстар, Vodafone та lifecell заявили про проблеми через нові вимоги до операторів

 Сьогодні  16:20

Складність майнінгу біткоїнів зросла на 10%: що це означає

 Сьогодні  15:40

Названі кандидати на посаду директора Фонду гарантування вкладів — Forbes

 Сьогодні  15:16

Чому акції найбільших компаній залишаються найпопулярнішими для інвестицій

 Сьогодні  15:00

Скільки DOGE належить Віталіку Бутеріну

 Всі новини
credit link image