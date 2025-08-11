close-btn
PlayCity оштрафував dev.ua на 4,8 млн грн

11.08.2025 10:00
Ольга Деркач

Державний регулятор з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity ухвалив рішення накласти штраф на ТОВ «Дев Україна» (dev.ua) за порушення вимог законодавства про рекламу. Розмір санкції становить 600 мінімальних зарплат — 4,8 млн грн

Причиною стала публікація на dev.ua анонсу бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, у якому згадувався бренд GGBET — офіційний спонсор події.

Як зазначають у dev.ua у матеріалі не було ані посилань на сайт GGBET, ані закликів до гри, інформації про ставки чи інших ознак реклами. Публікація містила лише відомості про спортивну подію та угоду між GGBET і Queensberry + Ready to Fight.

«Ми не вважаємо, що згадка бренду в інформаційному анонсі є порушенням закону «Про рекламу». Так, до «відповідальності» можна притягнути будь-який вебсайт, на якому є згадка бренду казино. Це може бути сайт про роботу (де, наприклад, публікуються вакансії зі згадкою бренду)», — зазначив CEO dev.ua Стас Юрасов.

Він наголосив, що анонс не був розміщений на комерційних умовах, і редакція не отримала за нього жодної винагороди. Для підтвердження цього PlayCity було надано виписку з рахунків компанії.

Цікаве по темі: PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино

PlayCity у своєму акті зафіксував, що: GGBET не є замовником реклами на dev.ua, dev.ua є розповсюджувачем реклами про GGBET.

ТОВ «Дев Україна» планує оскаржити рішення PlayCity в суді. Термін на подання позову — три місяці.

«Ми не визнаємо це рішення законним! Особисто в мене рішення PlayCity викликає багато запитань. Такі ж самі анонси були розміщені на десятках інших українських медіа. Але оштрафувати за «порушення» вирішили саме dev.ua. Це викликає в мене тільки обурення — таким вибірковим підходом у регулюванні», — додав Юрасов.

За його словами, основна претензія PlayCity полягала в тому, що на момент публікації анонсу ТОВ «Дев Україна» ще не було зареєстроване як медіа в Нацраді з питань телебачення та радіомовлення (на момент винесення рішення компанія вже була внесена до реєстру). Через це, на думку відомства, dev.ua не мало права розміщувати навіть анонс, тоді як інші медіа, які мали реєстрацію, могли робити це безперешкодно.

