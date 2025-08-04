PlayCity оштрафувало 8 казино на ₴3,2 млн

Державний регулятор ринку азартних ігор в Україні — PlayCity — продовжує системну перевірку організаторів азартних ігор
Вісім ліцензованих казино отримали штрафи по 400 000 гривень за ігнорування закону. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.
Причина — компаінї не подали звітність вчасно, як цього вимагає Закон «Про державне регулювання азартних ігор».
Санкції застосували до: Golden Bonus, WinBoss, WinBoss «Гральні автомати», F1RST, Royal Club, WIN, 4444 та Party Casino.
У Мінцифри наголошують, що звітність — це не формальність, а обов’язкова умова для легального грального бізнесу.
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Кожен оператор має вчасно звітувати про:
- відповідність ліцензійним умовам;
- фінансовий стан та рух коштів;
- вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю;
- інші ключові показники, визначені Законом.
«Створюємо єдині правила для всіх гравців ринку та продовжуємо виводити гральний бізнес у прозору площину», — наголосили у Мінцифри.
Нагадаємо, що PlayCity оштрафував «Труха Україна» на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино.
Що виявили фахівці PlayCity:
- систематичну незаконну рекламу азартних ігор;
- відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;
- маніпулятивні фрази типу «виграла 2100 грн зі 100», «підписник забрав 17 тисяч» — що вводить в оману;
- відсутність попередження про лудоманію;
- рекламу без договору з ліцензованими організаторами.
Раніше ми писали, що PlayCity анулював ліцензію казино PIN-UP.
«Викорінення казино з російським слідом — одне з пріоритетних завдань ПлейСіті. До запуску державного агентства рішення про видачу ліцензій ухвалювала людина — це був один із найкорумпованіших етапів у сфері азартних ігор. ПлейСіті автоматизує процес, щоб усунути людський фактор і зробити сферу прозорою та контрольованою», — йдеться в повідомленні.
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