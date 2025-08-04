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PlayCity оштрафувало 8 казино на ₴3,2 млн

04.08.2025 15:40
Ольга Деркач

Державний регулятор ринку азартних ігор в Україні — PlayCity — продовжує системну перевірку організаторів азартних ігор

PlayCity оштрафувало 8 казино на ₴3,2 млн

PlayCity оштрафувало 8 казино на ₴3,2 млн Фото: freepik.com

Вісім ліцензованих казино отримали штрафи по 400 000 гривень за ігнорування закону. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

Причина — компаінї не подали звітність вчасно, як цього вимагає Закон «Про державне регулювання азартних ігор».

Санкції застосували до: Golden Bonus, WinBoss, WinBoss  «Гральні автомати», F1RST, Royal Club, WIN, 4444 та Party Casino.

У Мінцифри наголошують, що звітність — це не формальність, а обов’язкова умова для легального грального бізнесу.

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Кожен оператор має вчасно звітувати про:

  • відповідність ліцензійним умовам;
  • фінансовий стан та рух коштів;
  • вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю;
  • інші ключові показники, визначені Законом.

«Створюємо єдині правила для всіх гравців ринку та продовжуємо виводити гральний бізнес у прозору площину», — наголосили у Мінцифри.

Нагадаємо, що PlayCity оштрафував «Труха Україна» на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино.

Що виявили фахівці PlayCity:

  • систематичну незаконну рекламу азартних ігор;
  • відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;
  • маніпулятивні фрази типу «виграла 2100 грн зі 100», «підписник забрав 17 тисяч» — що вводить в оману;
  • відсутність попередження про лудоманію;
  • рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

Раніше ми писали, що PlayCity анулював ліцензію казино PIN-UP.

«Викорінення казино з російським слідом — одне з пріоритетних завдань ПлейСіті. До запуску державного агентства рішення про видачу ліцензій ухвалювала людина — це був один із найкорумпованіших етапів у сфері азартних ігор. ПлейСіті автоматизує процес, щоб усунути людський фактор і зробити сферу прозорою та контрольованою», — йдеться в повідомленні.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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