PlayCity заблокував 824 нелегальні онлайн-казино

Нещодавно створений регулятор ринку азартних ігор в Україні — PlayCity — подав на блокування 824 нелегальні онлайн-казино

Про це написало Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

«Боремося з тіньовим ринком азартних ігор і лотерей, щоб в Україні працювали тільки легальні компанії. За два тижні роботи агентство PlayCity, яке працює під координацією Мінцифри, виявило та передало на блокування НКЕК понад 800 нелегальних казино», — йдеться в дописі.

У Мінцифри наголошують, що раніше держава втрачала до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор, тому боротьба з нелегальними казино — одне з пріоритетних завдань PlayCity.

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«Працюємо над автоматизацією процесу, щоб прибрати людський фактор та повністю цифровізувати сферу. А вже скоро зможете самостійно повідомляти про нелегальні казино через сайт PlayCity, — розповіли в Мінцифри. — Знищуємо корупцію і продовжуємо робити ринок казино прозорим та контрольованим».

Нагадаємо, що в Україні запрацював новий регулятор ринку азартних ігор — ПлейСіті.

ПлейСіті (PlayCity) ставить перед собою низку важливих завдань, що мають забезпечити прозорість, цифровізацію та безпеку грального ринку в Україні. Одне з головних — повна цифровізація процесу видачі ліцензій. Відтепер рішення ухвалюватимуться не вручну, а електронною системою, яка діятиме за чіткими критеріями, визначеними законодавством. Це дозволить усунути людський фактор і забезпечити однакові, прозорі правила для всіх учасників ринку.

Паралельно запускається державна онлайн-система моніторингу, яка в режимі реального часу стежитиме за роботою легальних казино. Водночас ПлейСіті продовжить блокувати сайти та застосунки нелегальних операторів.

Ще один важливий крок — оновлення реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Новий реєстр буде створено на платформі Дія.Engine — із дотриманням усіх норм захисту персональних даних і з розширеним функціоналом для операторів.

Окремим напрямом роботи є очищення ринку від казино з російським слідом. ПлейСіті, у тісній співпраці з правоохоронними органами, працюватиме над накладенням санкцій і анулюванням ліцензій операторів, які мають звʼязок з рф.

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