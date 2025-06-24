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Європейські фондові ринки вперше за декілька років випередили американські

24.06.2025 19:10
Микола Деркач
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Уперше за кілька років європейські фондові ринки обійшли американські за темпами зростання у першій половині 2025 року. Аналітики пов’язують цю зміну переважно з побоюваннями щодо торговельної політики президента США Дональда Трампа та його непередбачуваних рішень

Європейські фондові ринки вперше за декілька років випередили американські

Фото: unsplash.com

За словами економістів та інвестиційних менеджерів, мільярди доларів міжнародного капіталу вийшли з американських ринків і перемістилися до Європи, зламавши багаторічну тенденцію, за якою саме США привертали найбільший інтерес інвесторів у світі.

Найбільшими європейськими бенефіціарами цього зрушення стали Німеччина, Іспанія та Італія — фондові ринки цих країн з початку року продемонстрували двозначне зростання.

Основний біржовий індекс Німеччини DAX зріс приблизно на 16% від початку року — попри нещодавні втрати. Для порівняння, американські фондові ринки зафіксували лише скромне зростання менш ніж на 2%.

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Людовік Сюбран, директор з інвестицій в Allianz, яка управляє майже €2,5 трлн ($2,9 трлн) активів, зауважив, що капітал інвесторів дедалі частіше спрямовується з США до таких регіонів, як Європа та Японія.

Вінченцо Ведда, глобальний директор з інвестицій керуючої компанії DWS (структура Deutsche Bank), назвав цю зміну чітким розворотом порівняно з кінцем 2024 року, коли багато фондів явно надавали перевагу американським ринкам. За його словами, попередня перевага перетворилася на значну недооцінку.

Нагадаємо, що Visa оголосила про значний прогрес у впровадженні стейблкоїнів та розширення можливостей розрахунків ними в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA), а також про стратегічне партнерство з Yellow Card, провідною фінтех-компанією Африки.

Ці ініціативи ще більше підкреслюють бачення Visa щодо трансформації руху грошей та створення платіжної інфраструктури наступного покоління за допомогою інноваційних технологій, йдеться в пресрелізі.

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За матеріалами finance.yahoo.com.

Рубрики: АналітикаЄвропаСвітНовиниСША
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