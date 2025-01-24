Скільки українці витратили на азартні ігри минулого року — Железняк

У 2024 році українці витратили майже 160 млрд грн на азартні ігри

Про це свідчить допис в Telegram Ярослава Железняка, заступника голови парламентської комісії з питань фінансів.

«В середньому за січень-листопад 2024 року кожен місяць громадяни на поповнення гральних рахунків витрачали 12,7 млрд грн. У грудні цей показник досяг рівня у 19,4 млрд грн на місяць», — написав Железняк.

Якщо порахувати, то за рік ця сума складає 159,1 млрд грн. Варто зазначити, що це легальний обіг коштів у цій галузі. Тому реальна сума може бути набагато більша.

«Не все програють (щось же повертається як виграш). Але в цілому це звичайно сумний факт під час війни, що майже 20 млрд грошей витрачають люди на такий тип розваг», — додав він.

Железняк також відзначив динаміку по зростанню податків з галузі рік до року:

2021 — 200 млн;

2022 — 730 млн;

2023 — 10,4 млрд;

2024 — 16,9 млрд;

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Але, за його словами, в цілому зменшилось податкове навантаження.

«Це у відсотках до поповнень (тому так як легальні поповнення зростають, то і динаміку по податкам ви бачите більше). Але це означає, що схеми по ухиленню залишаються. Просто більш складні», — написав Железняк.

Нагадаємо, що ми розповідали про податкові надходження до бюджету 2019-2025. Податкові надходження до бюджету України з 2019 року демонструють нестабільність — далеко не завжди і не в усіх сферах вдавалося досягти запланованих показників.

Раніше ми писали, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що працівники Державної податкової служби повинні отримати доступ до фінансової інформації громадян України, яка наразі є конфіденційною та охороняється як банківська таємниця.

Крім того, Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування посилок. За його словами, тексти проєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями.

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