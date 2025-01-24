Скільки українці витратили на азартні ігри минулого року — Железняк

У 2024 році українці витратили майже 160 млрд грн на азартні ігри
Про це свідчить допис в Telegram Ярослава Железняка, заступника голови парламентської комісії з питань фінансів.
«В середньому за січень-листопад 2024 року кожен місяць громадяни на поповнення гральних рахунків витрачали 12,7 млрд грн. У грудні цей показник досяг рівня у 19,4 млрд грн на місяць», — написав Железняк.
Якщо порахувати, то за рік ця сума складає 159,1 млрд грн. Варто зазначити, що це легальний обіг коштів у цій галузі. Тому реальна сума може бути набагато більша.
«Не все програють (щось же повертається як виграш). Але в цілому це звичайно сумний факт під час війни, що майже 20 млрд грошей витрачають люди на такий тип розваг», — додав він.
Железняк також відзначив динаміку по зростанню податків з галузі рік до року:
- 2021 — 200 млн;
- 2022 — 730 млн;
- 2023 — 10,4 млрд;
- 2024 — 16,9 млрд;
Цікаве по темі: Скільки отримав держбюджет від «податку на Google» минулого року
Але, за його словами, в цілому зменшилось податкове навантаження.
«Це у відсотках до поповнень (тому так як легальні поповнення зростають, то і динаміку по податкам ви бачите більше). Але це означає, що схеми по ухиленню залишаються. Просто більш складні», — написав Железняк.
Нагадаємо, що ми розповідали про податкові надходження до бюджету 2019-2025. Податкові надходження до бюджету України з 2019 року демонструють нестабільність — далеко не завжди і не в усіх сферах вдавалося досягти запланованих показників.
Раніше ми писали, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що працівники Державної податкової служби повинні отримати доступ до фінансової інформації громадян України, яка наразі є конфіденційною та охороняється як банківська таємниця.
Крім того, Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування посилок. За його словами, тексти проєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Хто з банків закрив найбільше своїх відділень у 2024 році — Гетманцев
У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція для ФОПів
Уряд хоче змінити правила ведення кредитних історій