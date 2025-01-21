Хто з банків закрив найбільше своїх відділень у 2024 році — Гетманцев

За даними Національного банку України (НБУ) у 2024 році кількість банківських відділень продовжувала скорочуватись. На початок 2025 року в Україні функціонував 61 банк, які мали 5011 структурних підрозділів (банківських відділень)

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев у своєму Telegram.

У 2024 році кількість банківських відділень в Україні зменшилася на 127 одиниць, що становить 2,5% скорочення порівняно з попереднім роком. Найбільше скоротилася мережа таких банків: Ощадбанку (-32 відділення), ПриватБанку (-25) та Креді Агріколь (-14).

Попри скорочення, Ощадбанк залишився лідером ринку за кількістю структурних підрозділів. У 2024 році його мережа налічувала 1150 відділень. Разом із ПриватБанком, який мав 1107 відділень, ці два банки утримували 45% усієї мережі банківських відділень країни.

Водночас кожен п’ятий банк розширював свою мережу, відкриваючи нові відділення. Найбільше приріст зафіксовано в Аккордбанку, який у 2024 році додав до своєї мережі 6 нових відділень.

Цікаве по темі: ПриватБанк запустив інноваційний канал комунікацій з клієнтами

«Нагадаю, тренд на скорочення діючих структурних підрозділів банків триває з 2009 року. Це обумовлюється насамперед двома банківськими кризами (2008-2009 рр. і 2014-2016 рр.), оптимізацією мереж державними банками, розвитком банківського фінтеху (поширенням інтернет-банкінгу, появою необанків, нових платіжних систем, поглибленням систем віддаленої верифікації, таких як BankID). Як і в 2014-2015 рр., війна також обумовила скорочення та призупинення роботи банківських підрозділів. Проти початку 2022 року діюча банківська мережа відділень скоротилась на чверть («мінус» 1674 відділення)», — написав Гетманцев.

Він додав, що рішення про оптимізацію мережі структурних відділень ухвалюють органи управління та акціонери банків. У прифронтових регіонах такі заходи зумовлені насамперед забезпеченням безпеки працівників і клієнтів.

Однак проблема низького рівня проникнення банківських відділень актуальна не лише для зон активних бойових дій. Звертає на себе увагу недостатня кількість відділень у багатьох областях на заході України (винятком є Львівська область). Це може негативно впливати на фінансову інклюзію населення.

За оцінками Світового банку, рівень фінансової інклюзії в Україні, тобто охоплення населення фінансовими послугами, у 2021 році складав 84%. Це на 11 в. п. менше за цільовий показник у 95%.

Нагадаємо, що українські банки завершили другий етап переходу на нову структуру капіталу. Банківська система України успішно виконала другий етап переходу на нову трирівневу структуру капіталу згідно з вимогами ЄС.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Європейський банк планує інвестувати в Україну 1,5 млрд євро

Податкова має отримати доступ до банківських даних українців — міністр фінансів

НБУ оновив підходи до розкриття інформації банками