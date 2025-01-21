close-btn
PaySpaceMagazine

Хто з банків закрив найбільше своїх відділень у 2024 році — Гетманцев

21.01.2025 12:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

За даними Національного банку України (НБУ) у 2024 році кількість банківських відділень продовжувала скорочуватись. На початок 2025 року в Україні функціонував 61 банк, які мали 5011 структурних підрозділів (банківських відділень)

Хто з банків закрив найбільше своїх відділень у 2024 році — Гетманцев

Хто з банків закрив найбільше своїх відділень у 2024 році — Гетманцев Фото: t.me/getmantsevdanil, freepik.com

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев у своєму Telegram.

У 2024 році кількість банківських відділень в Україні зменшилася на 127 одиниць, що становить 2,5% скорочення порівняно з попереднім роком. Найбільше скоротилася мережа таких банків: Ощадбанку (-32 відділення), ПриватБанку (-25) та Креді Агріколь (-14).

Попри скорочення, Ощадбанк залишився лідером ринку за кількістю структурних підрозділів. У 2024 році його мережа налічувала 1150 відділень. Разом із ПриватБанком, який мав 1107 відділень, ці два банки утримували 45% усієї мережі банківських відділень країни.

Водночас кожен п’ятий банк розширював свою мережу, відкриваючи нові відділення. Найбільше приріст зафіксовано в Аккордбанку, який у 2024 році додав до своєї мережі 6 нових відділень.

Цікаве по темі: ПриватБанк запустив інноваційний канал комунікацій з клієнтами

«Нагадаю, тренд на скорочення діючих структурних підрозділів банків триває з 2009 року. Це обумовлюється насамперед двома банківськими кризами (2008-2009 рр. і 2014-2016 рр.), оптимізацією мереж державними банками, розвитком банківського фінтеху (поширенням інтернет-банкінгу, появою необанків, нових платіжних систем, поглибленням систем віддаленої верифікації, таких як BankID). Як і в 2014-2015 рр., війна також обумовила скорочення та призупинення роботи банківських підрозділів. Проти початку 2022 року діюча банківська мережа відділень скоротилась на чверть («мінус» 1674 відділення)», — написав Гетманцев.

Він додав, що рішення про оптимізацію мережі структурних відділень ухвалюють органи управління та акціонери банків. У прифронтових регіонах такі заходи зумовлені насамперед забезпеченням безпеки працівників і клієнтів.

Однак проблема низького рівня проникнення банківських відділень актуальна не лише для зон активних бойових дій. Звертає на себе увагу недостатня кількість відділень у багатьох областях на заході України (винятком є Львівська область). Це може негативно впливати на фінансову інклюзію населення.

За оцінками Світового банку, рівень фінансової інклюзії в Україні, тобто охоплення населення фінансовими послугами, у 2021 році складав 84%. Це на 11 в. п. менше за цільовий показник у 95%.

Нагадаємо, що українські банки завершили другий етап переходу на нову структуру капіталу. Банківська система України успішно виконала другий етап переходу на нову трирівневу структуру капіталу згідно з вимогами ЄС.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Європейський банк планує інвестувати в Україну 1,5 млрд євро

Податкова має отримати доступ до банківських даних українців — міністр фінансів

НБУ оновив підходи до розкриття інформації банками

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS 21.01.2025

Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS
ПриватБанк запустив інноваційний канал комунікацій з клієнтами 20.01.2025

ПриватБанк запустив інноваційний канал комунікацій з клієнтами
Мікаель Бьоркнерт офіційно став головою правління ПриватБанку 20.01.2025

Мікаель Бьоркнерт офіційно став головою правління ПриватБанку
Українські банки завершили другий етап переходу на нову структуру капіталу 19.01.2025

Українські банки завершили другий етап переходу на нову структуру капіталу
Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі 17.01.2025

Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі
НБУ оновив порядок застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта 17.01.2025

НБУ оновив порядок застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта
Вибір редакції
Всі
Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS
ТОП статей 21.01.2025

Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS

 Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування
ТОП статей 17.01.2025

Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування
Останні новини
Сьогодні  16:50

Dogecoin з’явився на сайті Департаменту ефективності уряду: реакція мемкоїну

 Сьогодні  15:00

Гері Генслер офіційно пішов у відставку

 Сьогодні  14:00

Кити активно скуповують XRP: прогноз ціни

 Сьогодні  13:00

Мінцифри та USF шукають стартапи, які представлять Україну на 4YFN 2025

 Сьогодні  12:00

Хто з банків закрив найбільше своїх відділень у 2024 році — Гетманцев

 Сьогодні  11:00

Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS

 Сьогодні  10:00

Нова пошта приєдналася до програми «Плюси» у застосунку Армія+

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber