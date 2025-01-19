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Українські банки завершили другий етап переходу на нову структуру капіталу

19.01.2025 11:00
Микола Деркач
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Банківська система України успішно виконала другий етап переходу на нову трирівневу структуру капіталу згідно з вимогами ЄС

Українські банки завершили другий етап переходу на нову структуру капіталу

Українські банки завершили другий етап переходу на нову структуру капіталу Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що станом на 1 січня 2025 року банківська система зберігає достатній запас капіталу всіх рівнів. Поточний показник загалом забезпечує стійкість сектору до можливих шоків та дає змогу надалі нарощувати кредитний портфель.

Нагадаємо, відповідно до діючих з 5 серпня 2024 року вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки перейшли на трирівневу структуру капіталу та нові нормативи його достатності із застосуванням низки перехідних положень, зокрема поетапного графіка досягнення мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу, а саме:

  • з 5 серпня 2024 року до 31 грудня 2024 року — у розмірі не менше ніж 8,5%;
  • з 1 січня 2025 року до 30 червня 2025 року — не менше ніж 9,25%;
  • з 1 липня 2025 року — не менше ніж 10%.

Завдяки переходу банків на нову структуру капіталу зросла найякісніша його складова — основний капітал 1 рівня (за рахунок включення накопичених прибутків, які до цього переважно відображалися в капіталі нижчих рівнів, та врахування відповідно до перехідних положень проміжного прибутку без його підтвердження аудитом). Тож наразі капітал банків достатній для покриття всіх ключових ризиків.

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За даними статистичної звітності про значення пруденційних нормативів станом на 1 січня 2025 року:

  • норматив достатності регулятивного капіталу в банківській системі становить 17,35%;
  • норматив достатності капіталу 1 рівня — 16,92%;
  • норматив достатності основного капіталу 1 рівня — 16,92%.

Загалом усі банки станом на 1 січня 2025 року виконують мінімальні вимоги достатності капіталу всіх рівнів. Водночас з огляду на повторне ретроспективне підвищення ставки податку на прибуток надалі банки відобразять у звітності зростання податків та зниження прибутку 2024 року. Це призведе до зниження нормативів достатності капіталу окремих банків.

«Повною мірою ефект від підвищення податку можна буде оцінити за підсумками аналізу річної фінансової звітності банків, підтвердженої аудитом. За попередніми очікуваннями, в цілому банки збережуть достатній запас капіталу, однак деяким із них можливо знадобиться перегляд програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року», — йдеться у повідомленні пресслужби Нацбанку.

Також у НБУ додали, що попри певне стримування активності банків через підвищене оподаткування, застосовані перехідні норми дають змогу банкам надалі нарощувати кредитування. Накопичений запас капіталу сприятиме дотриманню банками мінімальних вимог до капіталу і надалі — підтримці буферів консервації капіталу та системної важливості, рішення про впровадження яких буде прийняте після оцінки стійкості банків та банківської системи 2025 року.

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Рубрики: БанкиЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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