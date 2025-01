«Чорні лебеді» 2025: події, які можуть змінити світ

Понад десять футурологів, експертів з міжнародної політики та прогнозистів поділилися сценаріями можливих непередбачуваних подій, що можуть змінити світ і наше майбутнє

Перед початком нагадаємо, що «Чорний лебідь» (Black Swan) — це непередбачувана подія, яка виходить за рамки звичайних очікувань від ситуації та має потенційно серйозні наслідки. Його вперше використав у своїх книгах відмий трейдер, вчений і письменник Насім Талеб, для визначення явищ, які повністю змінюють хід подій.

Далі ми розглянемо 16 прогнозів на 2025 рік від видатних особистостей.

Найбільша кібератака в історії

Гері Маркус, автор книги «Taming Silicon Valley».

У 2025 році ми можемо стати свідками найбільшої кібератаки в історії, яка вивела б з ладу, принаймні на деякий час, значну частину світової інфраструктури — чи то з метою викупу, чи маніпулювання людьми, щоб заробити на падінні цін на світових ринках. Кіберзлочинність — це вже величезна, багатотрильйонна проблема, про яку більшість жертв не люблять говорити. Кажуть, що вона більша за всю світову торгівлю наркотиками.

Фактори, які можуть значно погіршити ситуацію у 2025 році:

Використання генеративного штучного інтелекту, зокрема для організації фішингових атак і створення дипфейків. ШІ стає основним інструментом для кіберзлочинців, що використовують його для автоматизації своєї діяльності, генерування коду та виявлення слабких місць у системах безпеки. Недосконалість захисту великих мовних моделей. Як відомо, вони вразливі до джейлбрейкінгу (процес зняття обмежень, встановлених виробником програмного забезпечення або пристрою) і таких речей, як «атаки з ін’єкціями» (введення зловмисного коду в систему через вразливі точки вводу даних), для яких не існує жодного відомого рішення. Скорочення державного регулювання та ресурсів, націлених на посилення кіберзахисту, робить світ більш уразливим.

Таємна угода, щоб зупинити Іран від розробки ядерної зброї

Мет’ю Берроуз, експерт зі стратегічного прогнозування, радник виконавчого офісу Центру Стімсона, колишній радник у Національній розвідувальній раді США.

У 2025 році Іран може стати осередком нової хвилі геополітичної напруги. Зокрема, рф, яка намагається зберегти вплив у регіоні, запропонує США та Ізраїлю угоду: припинення на 5 років розробки ядерної зброї в Ірані в обмін на гарантії безпеки. Умовою стане постачання сучасних російських систем ППО до Ірану, що загострить ситуацію та спровокує нову гонку озброєнь на Близькому Сході. Це також створить напруження між Саудівською Аравією, США та іншими союзниками в регіоні.

Цікаве по темі: Несподівані прогнози Saxo Bank на 2025: економіка, бізнес та технології

Сепаратистські рухи набирають сили

Емі Залман, футурологиня, ексдиректорка Всесвітнього товариства майбутнього та колишня завідувачка кафедри інформаційної інтеграції в Національному військовому коледжі США.

Підтримка Трампом руху Greater Idaho, який прагне перенести 15 округів з Орегону до Айдахо, стане тригером для хвилі сепаратистських настроїв у США. Озброєні групи та контрпротестувальники збиратимуться на численні мітинги, що призведе до сплеску насильства.

Нові рухи, як-от New Illinois та Weld County будуть нарощувати силу, а Техас і Каліфорнія навіть розглядатимуть можливість виходу зі складу США. Політична напруга посилиться, а адміністрація Трампа уникатиме втручання, дозволяючи сепаратизму стати національною дискусією.

Епідемія, якої можна було уникнути

Джорж К. Бенджамін, директор Американської асоціації охорони здоров’я.

З’явиться новий небезпечний вірус, який швидко пошириться через низький рівень вакцинації у сільських районах США. Хвороба почнеться зі звичайних симптомів грипу, але швидко призводитиме до летальних наслідків.

Недовіра до системи охорони здоров’я, соціальні мережі, що поширюють дезінформацію, та недостатнє фінансування будуть стримувати можливість швидкої реакції. Урядовці вагатимуться щодо використання експериментальної вакцини, а фармацевтичні компанії не спішитимуть створювати ліки без юридичних гарантій. Це призведе до епідемії, яка забере тисячі життів і завдасть економіці потужної шкоди, подібної до Covid та RSV.

Альянс Трампа і Сі Цзіньпіна

Ненсі Цянь, професорка економіки, дослідниця, засновниця China Econ Lab.

Попри антикитайську риторику першого терміну Трампа та його обіцянки запровадити 60% тариф на китайські товари, ймовірність співпраці з Сі Цзіньпіном зростає. Обидві сторони опинилися у нових реаліях: Китай бореться з економічними проблемами, такими як криза нерухомості, безробіття серед молоді та старіння населення, тоді як Трамп зосереджується на імміграційній політиці, щоб виконати свої передвиборчі обіцянки.

Трамп може відмовитися від жорстких тарифів, які спричиняють зростання цін, і шукатиме компроміси з Китаєм у сфері торгівлі. Водночас обидва лідери можуть знайти спільний інтерес у завершенні війни в Україні через переговори за участю рф.

2025 рік може стати часом, коли Трамп і Сі виявлять, що мають більше спільного, ніж здається на перший погляд. Але їхній альянс, ймовірно, викличе критику з боку міжнародної спільноти, стурбованої наслідками такої співпраці.

Читайте популярне: Що чекає на криптовалютний ринок у 2025: тренди та прогнози

Боротьба зі зміною клімату посилюється

Кетрін Гейхо, професорка Техаського технічного університету, головна науковиця The Nature Conservancy, авторка книги Saving Us.

Попри повернення Трампа до Білого дому, США активно боротимуться зі змінами клімату.

У 2024 році США пережили 24 кліматичні катастрофи із втратами у понад мільярд доларів. Урагани Гелена і Мілтон, посилені теплими океанами, зруйнували інфраструктуру та ізолювали цілі міста. 90% американців вже відчули вплив екстремальної погоди.

Закон про зниження інфляції стимулював інвестиції у чисту енергію, навіть у регіонах, що підтримали Трампа. Республіканці у Конгресі та виборці на місцевому рівні підтримують кліматичні ініціативи.

2025 рік може стати роком, коли боротьба зі змінами клімату стане нормою та вийде на новий рівень. Це та ситуація, коли «Чорний лебідь» несе не лише негативний відтінок.

Неочікувані геополітичні союзи та зміни

Бріндан Д. Мур, інженер і ведучий подкасту The Black Futurist.

Він розглядає три ключові сценарії.

Перший: швидкий розвиток штучного суперінтелекту (ASI) та квантових обчислень вже у 2025 році. Цей технологічний прорив може стимулювати економічне зростання у нових галузях, зміцнити співпрацю з країнами Близького Сходу, Європою, а також підвищити продуктивність в Африці й Індії, докорінно змінюючи світовий економічний та політичний порядок.

Другий: ймовірність значних змін на Близькому Сході. Трамп може сприяти припиненню конфліктів у Газі, Сирії та на півдні Лівану, створюючи умови для миру та демократичних реформ. Однак це залежить від складних переговорів і готовності сторін до стабілізації ситуації.

Третій: вразливість глобальної інфраструктури. Кібератаки, природні катаклізми або сонячні явища можуть порушити енергетичні та комунікаційні мережі, впливаючи на супутники, транспорт і економічну стабільність.

Ми маємо готуватися до цих можливостей, ставлячи пріоритет на готовність, а не реакцію.

Читайте також: Прибутки та ринкова капіталізація найбільших компаній світу у 2024: огляд

Припинення обов’язкової вакцинації для військових

Джейкоб Солл, професор Університету Південної Каліфорнії, автор книги Free Market: The History of an Idea.

Новий міністр оборони оголосить, що вакцини більше не будуть обов’язковими для військових. Тим часом на фермі в Техасі спалахне новий штам H1N1, що пошириться серед фермерів та солдатів на базі Форт-Кавазос. Хвороба забере десятки життів, але уряд проігнорує ситуацію, а CDC відмовиться підтвердити зв’язок із пташиним грипом.

Епідемія пошириться, викликаючи критику з боку союзників США, які звинуватять американські бази у спалаху інфекції. Генерали попередять, що хвороба підриває боєздатність армії. На цьому тлі Китай, Індія та росія проведуть успішні кампанії вакцинації, а Європа буде вимагати виведення американських військ зі своїх територій.

Слабка та незахищена армія США стане символом нового світового порядку, що формується у країнах вакцинованих.

Таємна ядерна програма Південної Кореї

С. Нейтан Парк, адвокат у Вашингтоні та науковий співробітник Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Ядерний вибух на Корейському півострові шокує світ — і це не Північна Корея. Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон оголосить, що країна стала ядерною державою та виходить із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Таємна ядерна програма розпочалася за президента Юн Сок Йоля, якого було піддано імпічменту, відсторонено від влади та ув’язнено за спробу державного перевороту. Після вступу на посаду Лі вирішив продовжити розробки.

США, послаблені адміністрацією Дональда Трампа після «чисток» у Держдепартаменті та ЦРУ, не змогли вчасно виявити ці зусилля. Ба більше, Трамп вітає цей крок, називаючи його доказом готовності Південної Кореї захищатися без підтримки США.

Реакція в регіоні не забарилася: Японія й Тайвань оголошують про власні ядерні програми. Система нерозповсюдження ядерної зброї руйнується, повертаючи світ до епохи взаємного гарантованого знищення.

Енергетична криза

Мішель Лі, засновниця та CEO clever carbon, організації для підвищення вуглецевої грамотності, та неприбуткової ініціативи Women and Climate.

У 2025 році енергетична криза може стати «Чорним лебедем». Зростання попиту на енергію через розвиток ШІ, активізацію криптовалют, цифрову економіку та постковідне відновлення призведе до ризиків перевантаження мережі та збоїв у її роботі. Це посилять екстремальні погодні умови та старіння інфраструктури.

На Кубі нещодавно обвал енергомережі залишив громадян без електрики на місяці. У США понад 70% ліній електропередач та трансформаторів старші 25 років, а кіберзагрози для критичної інфраструктури, від водопостачання до енергопостачання, продовжують зростати.

Втрата електрики зробить міста та цілі країни вразливими до атак, паралізуючи охорону здоров’я та фінансову систему, і викличе хаотичні політичні рішення. Енергетична безпека може стати головним викликом 2025 року.

Цікаве по темі: Які фінтех-тренди домінуватимуть у 2025: еволюція галузі

Народ Білорусі може здобути свободу

Евелін Фаркас, виконавча директорка Інституту Маккейна при Університеті штату Аризона, колишня заступниця міністра оборони США з питань росії, України та Євразії (2012–2015).

Режим Олександра Лукашенка може бути повалено народом Білорусі. Президентка у вигнанні Світлана Тихановська, оцінюючи слабкість російського режиму через поразку Асада в Сирії, економічний тиск та втрати рф у війні проти України, закликала білорусів бути готовими до моменту, коли вони зможуть вийти на вулиці та повалити диктатуру.

Навіть не потрібно прогнозів на кшталт «Чорного лебедя», щоб уявити собі, що путіну доведеться піти на компроміс і отримати частину окупованих земель, але стати свідком того, як Україна вступить до НАТО або опиниться під двостороннім захистом Сполучених Штатів. Або ж він може зазнати поразки на полі бою — особливо якщо Україна отримає доступ до заморожених російських активів на суму $300 млрд.

Негативний результат для кремля в його агресивній війні проти України може стати викликом для правління путіна. Народ Білорусі може побачити свободу, скориставшись послабленням позиції окупантів та їх нездатністю втрутитися, щоб врятувати Лукашенка.

Глобальна паніка через обвал ринку

Емі Вебб, CEO Future Today Institute, професорка стратегічного прогнозування у Нью-Йоркському університеті.

У 2025 році, на тлі дерегуляції та скорочення державного апарату, фінансові ринки стануть новою мішенню для кібератак. Штучний інтелект аналізує дані про ринки, фінансову звітність, економічні індикатори та суспільні настрої, щоб визначити вразливі компанії. За допомогою фейків про керівництво, відкликання продукції чи фінансові махінації, буде нагнітатися паніка.

Перед атакою штучний інтелект моделює мільйони сценаріїв, оптимізуючи час і канали поширення дезінформації. Поширення фейків та високочастотна торгівля спричинять штучний обвал ринку. Через швидкість і складність атаки адміністрація Трампа виявиться неготовою, а регулятори будуть безсилі.

Паніка пошириться також на Лондонську та Токійську біржі, дестабілізуючи глобальну економіку.

Спокуса ядерного інструментарію може стати непереборною

Джефф Грінфілд, автор POLITICO Magazine і аналітик з багаторічним досвідом у політиці США.

2025 рік може принести сценарії, які ще недавно здавалися малоймовірними.

Руйнування стримувань і противаг: адміністрація Трампа буде тиснути на сенаторів-республіканців, змушуючи їх підтримувати призначення президента без перевірки. Це може призвести до обхідних призначень, блокування витрат Конгресу та зловживання повноваженнями.

Ядерна загроза: низькопотужна тактична ядерна зброя збільшує ризик її використання. росія та інші ядерні держави можуть вдатися до неї у разі провалу своїх агресивних дій.

Цифрова катастрофа: масштабна кібератака на інфраструктуру, зокрема енергетичну чи комунікаційну, може призвести до величезних втрат (як фінансових, економічних, так і у вигляді людських життів).

Світ рухається до тривожних нових реалій.

Рішучий прорив у квантових обчисленнях

Азіз Хук, професор права Чиказького університету, автор The Collapse of Constitutional Remedies.

Прориви у квантових обчисленнях, спершу в Китаї, а потім і у США (через компанію Google), поставлять під загрозу сучасну криптографію. Технологія, яка захищає особисті та корпоративні дані, може стати марною в одну мить.

Уявімо, що вирішальний прорив здійснюється у китайському університеті Цінхуа у 2025 році та використовується у торговій війні для зламу американських даних. Це створить світ без довіри, де приватність стане недосяжною розкішшю.

Як і у фантастичній історії Браяна К. Вона The Private Eye, наслідки втрати інформаційної безпеки можуть призвести до глобальної ізоляції та страху. І ця перспектива здається тривожно близькою.

Раніше ми також писали, що Чамат Паліхапітія (Chamath Palihapitiya), засновник і генеральний директор венчурної компанії Social Capital, розповів, коли шифрування Біткоїна (BTC) може бути зламано, враховуючи постійний прогрес у квантових обчисленнях.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні

Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

За матеріалом politico.com.