Коли захист Біткоїна буде зламано — прогноз CEO Social Capital

Чамат Паліхапітія (Chamath Palihapitiya), засновник і генеральний директор венчурної компанії Social Capital, розповів, коли шифрування Біткоїна (BTC) може бути зламано, враховуючи постійний прогрес у квантових обчисленнях

Цей прогноз з’явився після того, як Alphabet, материнська компанія Google, оголосила про створення Willow, квантового обчислювального чипа, який працює зі швидкістю 105 кубітів.

Паліхапітія вважає, що система шифрування, яка лежить в основі Біткоїна — SHA-256 — може бути зламана у найближчі два-п’ять років завдяки прогресу в області квантових обчислень, про що він заявив під час подкасту All-In Podcast , опублікованого 13 грудня.

Willow, який, за словами мільярдера, може прискорити злам криптографічних стандартів, що захищають BTC та інші цифрові валюти, є ключовою розробкою у цій галузі.

Хоча технологія досягнення такого рівня квантових обчислень все ще перебуває на ранніх стадіях, Паліхапітія припустив, що чип є значним кроком на шляху до досягнення цієї можливості. Однак він визнав, що попереду ще багато викликів, зокрема, щодо масштабування технології.

Інвестор наголосив, що Біткоїн та інші блокчейн-мережі повинні швидко пристосовуватися, впроваджуючи нові алгоритми шифрування, щоб зберегти свою безпеку.

Водночас Паліхапітія оптимістично дивиться на майбутнє криптовалют. Він вважає, що розвиток квантових обчислень може стимулювати створення нових методів шифрування, які будуть стійкими до будь-яких атак.

Цікаво, що не всі експерти крипторинку погоджуються, що квантові обчислення становлять серйозну загрозу для Біткоїна. Наприклад, засновник платформи CryptoQuant Кі Янг Джу вважає, що зламати Bitcoin до кінця цього десятиліття малоймовірно.

#Bitcoin won’t be broken by quantum computers this decade—or likely even the next.

Don’t fall for baseless FUD from people who don’t know what they’re talking about.

FYI, Adam Back is a legendary cryptographer and the inventor of Proof-of-Work(PoW) algorithm used in Bitcoin. https://t.co/DilYOc4GNe

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) December 14, 2024