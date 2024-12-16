Коли захист Біткоїна буде зламано — прогноз CEO Social Capital

Чамат Паліхапітія (Chamath Palihapitiya), засновник і генеральний директор венчурної компанії Social Capital, розповів, коли шифрування Біткоїна (BTC) може бути зламано, враховуючи постійний прогрес у квантових обчисленнях

Цей прогноз з’явився після того, як Alphabet, материнська компанія Google, оголосила про створення Willow, квантового обчислювального чипа, який працює зі швидкістю 105 кубітів.

Паліхапітія вважає, що система шифрування, яка лежить в основі Біткоїна — SHA-256 — може бути зламана у найближчі два-п’ять років завдяки прогресу в області квантових обчислень, про що він заявив під час подкасту All-In Podcast , опублікованого 13 грудня.

«Я повинен був з’ясувати, скільки часу нам знадобиться, щоб зламати стандарти шифрування, які ми використовуємо для Біткоїна. Нам потрібно близько 8000 чипів, щоб зламати SHA-256. Ми перебуваємо у вікні від 2 до 5 років, протягом якого блокчейни повинні впровадити нові алгоритми хешування», — заявив Паліхапітія.

Willow, який, за словами мільярдера, може прискорити злам криптографічних стандартів, що захищають BTC та інші цифрові валюти, є ключовою розробкою у цій галузі.

Хоча технологія досягнення такого рівня квантових обчислень все ще перебуває на ранніх стадіях, Паліхапітія припустив, що чип є значним кроком на шляху до досягнення цієї можливості. Однак він визнав, що попереду ще багато викликів, зокрема, щодо масштабування технології.

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Інвестор наголосив, що Біткоїн та інші блокчейн-мережі повинні швидко пристосовуватися, впроваджуючи нові алгоритми шифрування, щоб зберегти свою безпеку.

Водночас Паліхапітія оптимістично дивиться на майбутнє криптовалют. Він вважає, що розвиток квантових обчислень може стимулювати створення нових методів шифрування, які будуть стійкими до будь-яких атак.

Дискусія щодо зламу Біткоїна

Цікаво, що не всі експерти крипторинку погоджуються, що квантові обчислення становлять серйозну загрозу для Біткоїна. Наприклад, засновник платформи CryptoQuant Кі Янг Джу вважає, що зламати Bitcoin до кінця цього десятиліття малоймовірно.

#Bitcoin won’t be broken by quantum computers this decade—or likely even the next. Don’t fall for baseless FUD from people who don’t know what they’re talking about. FYI, Adam Back is a legendary cryptographer and the inventor of Proof-of-Work(PoW) algorithm used in Bitcoin. https://t.co/DilYOc4GNe — Ki Young Ju (@ki_young_ju) December 14, 2024

Якщо ж сучасне шифрування Біткоїна буде скомпрометовано, спільнота має план дій, запропонований його творцем Сатоші Накамото. Ще у 2010 році у пості на BitcoinTalk він написав, що якщо алгоритм SHA-256 стане ненадійним, користувачі можуть домовитися про останній безпечний стан блокчейну та перейти на новий алгоритм.

«Якщо SHA-256 буде повністю зламаний, я думаю, ми могли б дійти згоди щодо того, яким був коректний стан блокчейну до того, як почалися проблеми, зафіксувати його і продовжити роботу з новою хеш-функцією», — зазначив Сатоші.

Деякі експерти бачать ще одну потенційну загрозу — ранні монети Сатоші. Вони використовують застарілий формат Pay-To-Public-Key (P2PK), який розкриває публічний ключ і можуть бути вразливими для атак. Засновник Avalanche Емін Гюн Сірер попереджає, що спільнота може розглянути варіант заморожування цих монет або встановлення дати завершення їх дії.

Реакція ринку на прогрес у квантових обчисленнях

Новини про розробку Google спричинили паніку на ринку криптовалют. Це призвело до ліквідації активів на суму близько $1,6 мільярда лише за 24 години.

Проте Біткоїн швидко відновився та знову перевищив рівень у $100 000. Ба більше, сьогодні, 16 грудня, монета встановила новий історичний максимум у $106 тис.

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За матеріалами finbold.com.