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Як високо може злетіти Біткоїн до кінця літа 2025: прогноз аналітиків

12.07.2025 11:30
Ольга Деркач

Біткоїн (BTC) стрімко встановив новий історичний максимум у $118 856 (за даними CoinMarketCap), і аналітики прогнозують, що незабаром він може досягти позначки $140 000

Як високо може злетіти Біткоїн до кінця літа 2025: прогноз аналітиків

Фото: pixabay.com

Як зазначив відомий криптоаналітик TradingShot, останнє зростання нагадує попередні висхідні тренди, зафіксовані наприкінці 2023 року. Тоді Біткоїн проходив через різке падіння приблизно на 32% протягом 112 днів, а потім відновлювався на близько 91%. Як зазначається у публікації на TradingView від 11 липня, зростання зазвичай підтримувалося 50-денною ковзною середньою на тижневому графіку (MA).

Поточне ралі, яке розпочалося 7 квітня 2025 року, наразі йде схожим шляхом. Якщо ринок розвиватиметься аналогічно до попереднього циклу, ціна Біткоїна може продовжити стрімко рости.

TradingShot вважає, що новий стрибок ціни почався після прориву з фігури «бичачий прапор», яка формувалася з середини травня до червня. Відповідно до прогнозу, за такого розвитку подій BTC може досягти позначки $140 тис. вже у серпні 2025 року.

Короткострокова мета для Біткоїна

Ще один аналітик, Тед Піллоус, поділився подібним оптимістичним прогнозом. У дописі на X від 10 липня він зазначив, що у короткостроковій перспективі (можливо, вже у липні) Біткоїн цілком може досягти $120 000.

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Він пов’язав це з так званими фазами накопичення за методом Вайкоффа (Wyckoff Accumulation) і звернув увагу на зростання глобальної грошової маси M2 як один із ключових рушіїв поточного ралі.

Піллоус пояснив, що рухи Біткоїна відповідають етапам моделі Вайкоффа: спочатку фаза накопичення, потім «викид» (spring), далі успішний тест, а потім — ознака сили, що передує прориву.

Аналіз ціни Біткоїна

Станом на момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні близько $117,7 тис. що становить понад 8,8% зростання на тижневому графіку.

Криптовалюта тримається вище середніх значень за останні 50 днів ($106 816) та 200 днів ($88 348), що свідчить про стійкий довгостроковий бичачий тренд. Крім того, індекс відносної сили (RSI) для Біткоїна становить 70,77 — це вказує на високий попит, але також натякає на наближення до зони перекупленості.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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