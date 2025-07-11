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На тлі стрімкого зростання Біткоїна шорт-трейдери втратили понад $1 млрд

11.07.2025 16:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Трейдери, які робили ставки на зниження ціни Біткоїна (BTC) зазнали значних збитків — криптовалюта оновила історичні максимуми, спричинивши ліквідацію коротких позицій на понад $1 мільярд за 24 години

На тлі стрімкого зростання Біткоїна шорт-трейдери втратили понад $1 млрд

На тлі стрімкого зростання Біткоїна шорт-трейдери втратили понад $1 млрд Фото: pixabay.com, freepik.com

За даними CoinGlass, обсяг ліквідованих шорт-позицій на ринку криптовалют сягнув $1,01 млрд, що торкнулося 232 149 трейдерів. Із цієї суми близько $570 млн припало на шорти по Біткоїну, а ще $206,93 млн — по Ethereum.

Причиною масових ліквідацій стало чергове оновлення рекордів Біткоїном: після зростання до $112 000 9 липня, ціна підскочила до $116 500 10 липня, та до $118 856,47 вранці 11 липня. Ethereum тим часом досяг $3 000.

Загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 4,4% за добу та перевищила $3,69 трлн, за даними CoinMarketCap.

«Ведмеді в шоці», — прокоментував ситуацію криптоаналітик Майлз Дойчер.

Інший трейдер, Daan Crypto Trades, назвав ситуацію «грандіозним шорт-сквізом по BTC і ETH».

У подібному тоні висловився і Velo, відзначивши масштаб ліквідацій: «Багато листів сьогодні розсилається».

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Для порівняння: одне з найбільших подібних потрясінь на ринку сталося 3 лютого, коли ліквідували понад $2,24 млрд через загрозу торговельної війни після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження торгових тарифів.

На початку тижня деякі аналітики сумнівалися, що Біткоїн оновить максимум. 8 липня аналітики Bitfinex зауважили, що трейдери демонструють «нестачу рішучості», адже BTC ніяк не вдавалося закріпитися вище попереднього максимуму.

«Бики не поспішають і не можуть проштовхнути ціну значно вище без нових драйверів або чітких сигналів з макроекономіки», — вважали в Bitfinex, коли Біткоїн торгувався близько $108 500.

Однак інші залишалися оптимістичними. Засновник MN Trading Capital Міхель ван де Поппе ще 30 червня прогнозував: «Ймовірність прориву до нового ATH для Біткоїна дуже висока — це може статися вже найближчими днями».

Наразі більшість трейдерів очікує стабілізації або подальшого зростання. Водночас, якщо ціна BTC знову впаде до рівня $112 000, під загрозою опиняться лонги на суму близько $2,11 млрд.

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Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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