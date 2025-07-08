Кійосакі назвав Біткоїн «найлегшими грошима в історії»

Автор книжки «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі відомий як фінансовий гуру, прихильник альтернативних інвестицій — зокрема у золото, срібло та, останнім часом, Біткоїн. Нещодавно він назвав Біткоїн «найлегшими грошима за всю історію» та заявив, що навіть купівля 0,01 BTC може змінити життя

Кійосакі написав: «Залишилося видобути лише 1–2 мільйони біткоїнів». І додав, що це — «найлегший момент в історії, щоб стати багатим». Це смілива заява, однак вона має підґрунтя.

Обмежена кількість і зростаючий попит — основа для зростання цін. Біткоїн часто демонструє зовсім іншу динаміку, ніж традиційні акції — зокрема, раптові й стрімкі злети.

Кійосакі не з тих, хто безпідставно роздмухує хайп. Він уважно стежить за ринком — і бачить зрушення, які варто не проґавити.

На основі аналізу ринку Кійосакі очікує зростання у трьох ключових напрямах: Біткоїн, золото та срібло. За його прогнозом, до кінця 2025 року Біткоїн може сягнути $250 000, а до 2035-го — навіть $1 мільйона.

Щодо золота, він передбачає, що вартість однієї унції вже цьогоріч підніметься до $25 000 і згодом — до $30 000. А срібло, на його думку, здатне вирости до $70 за унцію вже цього року та до $3 000 у довгостроковій перспективі.

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На тлі того, що Біткоїн торгується в районі $109 000, золото — $3 325, а срібло — $33, його прогнози передбачають суттєвий потенціал зростання — особливо у порівнянні з традиційними активами.

Кійосакі вважає, що якщо ви вагаєтесь — можете втратити найприбутковішу можливість сторіччя. Із загального обсягу у 21 мільйон біткоїнів вже видобуто понад 19,7 мільйона. Наступний халвінг очікується лише у 2028 році, але ті, хто встигне купити до того — потенційно зможуть виграти на зростанні.

На тлі рекордної заборгованості за кредитними картками, зростання безробіття та скорочення пенсійних накопичень, вкладення у активи — зокрема Біткоїн, золото й срібло — може виявитися виправданим кроком.

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Джерело: GOBankingRates.