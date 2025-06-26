Криптовалюта допомагає легше розбагатіти — Кійосакі

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі підтримав зростаючу роль криптовалют у сфері особистих фінансів і формування добробуту

На думку Кійосакі, технології та цифрові валюти відкривають нові можливості для інвесторів, спрощуючи складні транзакції та знижуючи традиційні фінансові ризики.

Він, зокрема, навів приклад використання криптовалют у сфері нерухомості — як один з найперспективніших напрямів. За його словами, придбання фізичних активів за допомогою цифрових грошей стає дедалі реальнішим.

На його переконання, інтеграція кібергрошей у стратегії інвестування є переломним моментом для фінансової освіти. Ті, хто зуміє адаптуватися до нової реальності та зрозуміти її логіку, отримають перевагу. Натомість прихильники застарілих систем ризикують залишитися позаду.

Кійосакі послідовно акцентує увагу на розрізненні того, що він називає «фальшивими грошима» (наприклад, фіатними валютами), та реальними активами — золотом, сріблом і Біткоїном (BTC).

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«Мене захоплює, як технології — у цьому випадку кібергроші — роблять процес збагачення простішим і менш ризикованим. Це геніально. Сподіваюся, ви належите до тих, хто активно навчається й готується до сміливого й божевільного нового світу, де фальшиві гроші протистоять справжнім — золоту, сріблу та Біткоїну», — написав він.

Водночас Кійосакі неодноразово застерігав про зростаючий тиск на глобальну фінансову систему. На його думку, вижити в умовах можливої кризи зможуть лише ті, хто проактивно здобуває знання та адаптується до змін.

Це узгоджується з його постійними попередженнями про ризик економічного колапсу. Нещодавно Кійосакі знову заявив про загрозу глобального краху й наголосив, що власники реальних активів мають більше шансів витримати потрясіння.

Загалом він залишається прихильником золота та Біткоїна, а останнім часом звертає дедалі більше уваги на срібло, вважаючи, що ринок недооцінює як його грошову, так і промислову цінність.

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Джерело: Finbold.