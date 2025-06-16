Кійосакі назвав актив, який може зрости вдвічі вже цього року

Роберт Кійосакі, автор книги Багатий тато, бідний тато, знову звернувся до інвесторів із різким попередженням — припинити зберігати те, що він називає «фальшивими грошима», і якнайшвидше інвестувати у срібло, золото та Біткоїн

На думку легендарного інвестора, срібло, яке наразі коштує приблизно $35 за унцію, все ще сильно недооцінене та може подвоїтись у ціні вже цього року.

«Слова невдахи: “Я б міг… Я повинен був… Я мав би…” Протягом багатьох років я рекомендую купувати золото, срібло та Біткоїн. Срібло досягло $35 за унцію. Я вважаю, що сьогодні це найвигідніший актив. Вірю, що срібло подвоїться — можливо, до $70 вже цього року. Будь ласка, не будьте лузером, який каже: «Я міг би… Я мав би… Я повинен був…» Володіти золотом, сріблом і Біткоїном — краще, ніж бути лузером, який заощаджує фальшиві гроші. Ви — переможець. Поводьтесь як переможець», — написав Кійосакі у нещодавньому дописі на X.

WORDS of a LOSER: “I would have…I could have…I should have.” For years I have been recommending buying gold, silver, Bitcoin. Silver hit $35 an ounce. I believe silver is the best bargain today. I believe silver will 2X…possibly $70 this year. Please do not be a loser… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 6, 2025



Ставка на срібло

Кійосакі вже давно вважає срібло особливо привабливим активом — доступнішим за золото чи Біткоїн, яке і досі торгується далеко нижче історичних максимумів. У квітні він назвав його «найгарячішою інвестицією на сьогодні» та спрогнозував зростання до $70 у 2025 році. І червневий допис підкріплює його впевненість у цьому прогнозі.

Його головна теза залишається незмінною: срібло дає звичайним інвесторам рідкісну можливість купити справжні активи зі знижкою. За його словами, цей метал — не просто захист, а унікальний шанс, що трапляється раз на цикл.

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Постійне відчуття терміновості

Цей допис доповнює серію попереджень Кійосакі останніми місяцями. Раніше він заявив, що «найбільший крах в історії» може статись уже цього літа, знищивши традиційні інвестиційні портфелі в акціях і облігаціях. «Час краху настав», — написав він, посилаючись на свою книгу Пророцтво багатого тата (2013).

Він вважає, що «мільйони, особливо моє покоління бумерів, будуть знищені, коли обваляться фондовий і борговий ринки», але додає: «мільйони тих, хто діятиме проактивно, можуть стати надзвичайно багатими». Для тих, хто готовий діяти, він передбачає «мільярди хлинуть у золото, срібло та Біткоїн».

Срібло, як і раніше, його головний фаворит: «Ще одна добра новина — срібло досі на 60% нижче від історичних максимумів… усе ще близько $35… тоді як золото та Біткоїн — на піках або біля них», — написав він раніше.

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За матеріалами msn.com.