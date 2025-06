Кійосакі назвав актив, який може зрости вдвічі вже цього року

Роберт Кійосакі, автор книги Багатий тато, бідний тато, знову звернувся до інвесторів із різким попередженням — припинити зберігати те, що він називає «фальшивими грошима», і якнайшвидше інвестувати у срібло, золото та Біткоїн

На думку легендарного інвестора, срібло, яке наразі коштує приблизно $35 за унцію, все ще сильно недооцінене та може подвоїтись у ціні вже цього року.

WORDS of a LOSER:

“I would have…I could have…I should have.”

For years I have been recommending buying gold, silver, Bitcoin.

Silver hit $35 an ounce. I believe silver is the best bargain today. I believe silver will 2X…possibly $70 this year.

Please do not be a loser…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 6, 2025