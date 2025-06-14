Ось скільки біткоїнів зараз має BlackRock

У гонитві за домінуванням у сфері інституційного володіння Біткоїном (BTC) компанія BlackRock стрімко виривається вперед

Через свій фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) цей гігант з управління активами непомітно сформував одну з найбільших у світі позицій у BTC.

За свіжими даними від Arkham Intel, станом на п’ятницю, 13 червня 2025 року, BlackRock контролює 665 938 BTC — орієнтовно на суму $69,83 млрд.

Цей обсяг становить близько 94,8% криптопортфеля BlackRock, вартість якого оцінюється в $73,66 млрд. Попри щоденні закупівлі Ethereum протягом останніх двох тижнів, пріоритет компанії залишається очевидним — ставка робиться саме на Біткоїн.

BlackRock стала другим за величиною власником Біткоїна у світі

Такий рівень накопичення дозволив компанії обійти інших великих гравців, зокрема Binance та MicroStrategy. Фонд IBIT нині є другим найбільшим тримачем Біткоїна у світі. Більше — лише в легендарному гаманці, що пов’язаний із загадковим творцем Біткоїна — Сатоші Накамото.

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Агресивний вхід BlackRock у BTC — це частина ширшої стратегії. Компанія має амбітну мету стати провідним у світі менеджером криптоактивів до 2030 року. У корпоративній презентації, BlackRock заявила, що планує управляти щонайменше $50 млрд у цифрових активах протягом наступних п’яти років. І основою цього плану, безперечно, є Біткоїн.

Тим часом сам Біткоїн продовжує залучати інституційну увагу. На момент написання його ціна перевищує $105 000. Із покращенням регуляторної ясності та зростанням притоку капіталу на ринок, дедалі більша частка BlackRock у біткоїн-власності може суттєво змінити розстановку сил у глобальних фінансах.

Нагадаємо, що Біткоїн має всі шанси подолати позначку в $200 000 до кінця 2025 року і вийти на «справедливу вартість» у $230 000 — такого висновку дійшли дослідники Bitwise Андре Драгош та Аюш Тріпаті.

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Джерело: Finbold.