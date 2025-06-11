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Біткоїн може досягти $230 000 до кінця року — аналітики Bitwise

11.06.2025 18:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Біткоїн має всі шанси подолати позначку в $200 000 до кінця 2025 року і вийти на «справедливу вартість» у $230 000 — такого висновку дійшли дослідники Bitwise Андре Драгош та Аюш Тріпаті

Біткоїн може досягти $230 000 до кінця року — аналітики Bitwise

Біткоїн може досягти $230 000 до кінця року — аналітики Bitwise Фото: chatgpt.com

У своєму щотижневому огляді крипторинку експерти вказують на стрімке зростання державного боргу США та перевищення обов’язкових витрат над доходами як основні фактори, що підштовхують інвесторів до Біткоїна. Цю ситуацію, на їхню думку, ще більше ускладнюють запропоновані президентом США Дональдом Трампом податкові пільги в рамках закону One Big Beautiful Bill Act.

Бюджетне управління Конгресу США прогнозує, що до 2030 року виплати за державними боргами зростуть утричі — до $3 трлн, що посилює побоювання щодо можливої неспроможності обслуговувати борг.

«Дефіцит і нестабільність бюджету грають на користь Біткоїна, адже його дефіцитна природа та стійкість роблять його привабливим у часи фіскальних ризиків», — зазначають в Bitwise.

Прикладом таких настроїв стала реакція Біткоїна на нещодавній конфлікт між Трампом та Ілоном Маском. На тлі критики Маска щодо законопроєкту Трампа курс BTC знизився на 6% — майже до $100 000, але вже за вихідні швидко відновився.

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«Попри короткочасне падіння до $100 000 через суперечку Маска і Трампа, Біткоїн швидко відбився завдяки хвилі ліквідацій коротких позицій, — зауважують аналітики. — Фундамент для зростання залишається сильним».

Аналітики Stockmoney Lizards також виявили бичачий сигнал прориву: 28 травня активувався індикатор Optimized Trend Tracker (OTT) — вперше з середини 2024 року. Це вказує на можливий ривок до $200 000 у 2025-му, з потенційним продовженням до $250 000.

Минулого місяця головний інвестиційний директор Bitwise Метт Гуган заявив, що Біткоїн досягне $200 000 до кінця 2025 року, зокрема через дефіцит монет на тлі зростаючого попиту з боку інституційних інвесторів.

Крім того, так зване «правило степеневих функцій», яке раніше точно передбачало локальні максимуми та мінімуми BTC, також вказує на можливе досягнення позначки $200 000 до кінця поточного року.

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Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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