Ось коли інвестори припинять продавати біткоїни — CEO Bitwise

З наближенням Біткоїна до нових рекордів, учасники ринку починають спекулювати щодо того, що буде далі. Генеральний директор Bitwise Хантер Хорслі нещодавно поділився сміливою думкою щодо можливих змін у поведінці тримачів Біткоїна

Він вважає, що Біткоїн може увійти в нову фазу ринкової поведінки, як тільки його ціна увійде в діапазон від $130 000 до $150 000.

У своєму пості Хорслі зазначив, що хоча наразі Біткоїн коливається навколо позначки $100 000, довгострокові тримачі, які накопичували BTC за набагато нижчими цінами, досі продають частини своїх активів. Проте він вважає, що ця тенденція зменшиться, коли Біткоїн вийде на нові рекорди.

За словами Хорслі, на цьому етапі власники Біткоїна дедалі частіше обиратимуть можливість позичати під свої активи, оскільки на ринку з’являється все більше кредиторів. Ця зміна, на його думку, зменшить пропозицію і, як наслідок, призведе до зростання цін.

«Просто не буде достатньо біткоїнів», — додав Хорслі, передбачаючи сценарій, в якому зростаючий попит і обмежений тиск з боку продавців сприятимуть зростанню ціни.

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Його коментарі відображають зростаючі очікування на ринку, що наступний великий прорив може означати перехід від розподілу до накопичення.

Між тим, відновлення Біткоїна спричинило сплеск бичачого настрою серед роздрібних інвесторів, які здебільшого були відсутні під час цього циклу. Це підтверджується нещодавнім оновленням Santiment, яке показало, що позитивні згадки про Біткоїн у соціальних мережах тепер переважають негативні більш ніж вдвічі, що свідчить про рівень оптимізму, якого не було з виборів президента в США понад сім місяців тому.

Проте аналітики застерігають, що зростання жадібності та ентузіазму серед роздрібних інвесторів може свідчити про наближення вершини ринку. Індекс страху та жадібності підтримує це з оцінкою 71.

Довгострокові тримачі продовжують накопичувати активи, одночасно отримуючи щоденні прибутки на суму майже $930 млн. Великі інвестори, зокрема, залишаються терплячими і очікують на вищі ціни. Аналітики стверджують, що обмежене постачання Біткоїна може виграти від монетарної нестабільності на фоні зростаючої напруги щодо ліміту державного боргу США.

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Джерело: Crypto Potato.