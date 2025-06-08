Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн перед інавгруацією Трампа

Біткоїн був активом, який зазнавав різких коливань з моменту свого створення в 2008 році. Багато хто заробив і втрачав великі суми на цьому волатильному криптовалютному ринку, оскільки він регулярно демонструє величезні коливання ціни

Ті, хто купив Біткоїн на початку 2010 року і утримав свої інвестиції, зараз мають актив, вартість якого перевищує $100 000. Але чимало інших втратили значні суми грошей.

Коли Дональд Трамп був переобраний у листопаді 2024 року, на ринок вийшли бики Біткоїна. В інвестиційному середовищі була впевненість, що адміністрація Трампа буде набагато більш сприятливою для криптовалют загалом і для Біткоїна зокрема.

Це не було простою спекуляцією. Сам Трамп неодноразово висловлював підтримку політиці, що сприяє розвитку криптовалют, заявляючи, що хоче зробити США «криптовалютною столицею світу» і створити «стратегічний резерв біткоїнів». Разом з загальним «ризикованим» підходом, який інвестори обрали після виборів, Біткоїн після переобрання Трампа зріс на 50% з моменту виборів 2024 року.

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В інвестиційному світі є маніфест, який каже: «Купуй на чутках, продавай на новинах». Це, в основному, і сталося з Біткоїном.

Коли Трамп був переобраний у листопаді 2024 року, криптовалютні бики раділи, що призвело до різкого зростання ціни Біткоїна. Але до моменту, коли Трамп фактично вступив на посаду в наступному січні, більшість потенційних хороших новин, які принесе криптовалютному світу адміністрація Трампа, вже були враховані в ціні.

Насправді, в перші кілька місяців після інавгурації Біткоїн навіть різко впав, знизившись на 25% з дня інавгурації до 8 квітня. Однак, як це зазвичай трапляється з Біткоїном, він сильно відскочив після того низького рівня в квітні і зараз знову наблизився до своїх історичних максимумів.

Наразі Біткоїн зріс на 51% після переобрання Трампа. Ось скільки ви б мали зараз, якщо інвестували різні суми в криптовалюту на день виборів:

$100 початкових інвестицій: $151 поточна вартість

$500 початкових інвестицій: $755 поточна вартість

$1 000 початкових інвестицій: $1 510 поточна вартість

$5 000 початкових інвестицій: $7 550 поточна вартість

$10 000 початкових інвестицій: $15 100 поточна вартість

$50 000 початкових інвестицій: $75 550 поточна вартість

$100 000 початкових інвестицій: $151 000 поточна вартість

Ніхто не знає, що принесе майбутнє, але ті, хто купив Біткоїн до інавгурації Трампа, вже досить добре заробили.

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Джерело: GOBankingRates.